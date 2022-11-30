Мать попавшего в украинский плен российского военного Ирина Чистякова заявила, что в Украине к ее сыну относятся лучше, чем командование РФ. А власти России ничего не делают для возвращения своих солдат.
С таким заявлением Чистякова выступила на брифинге "Совета матерей и жен военнослужащих", сообщает Телеграмм-канал "Можем объяснить" и публикует соответствующее видео.
Отмечается, что она искала своего сына-оккупанта несколько месяцев, а Минобороны РФ в поисках ей никак не помогало. Мать попавшего в плен российского солдата сказала:
"... Это мой сын, и он мне нужен. Он не нужен Путину, он не нужен Шойгу. Они сидят, им тепло! Они же не в окопах и не в тюрьме 8 месяцев в Украине! У нацистов, как они говорят. Вопрос — а почему у нацистов наши пленные выходят нормальные? Может быть, вы нам что-то не договариваете и там вовсе не нацисты?".
Женщина говорит, что по сути в Украине сохранили жизнь ее сыну, а еще сотрудники СБУ якобы предлагали ей свою помощь в поисках Кирилла.
"Мы скот, что ли? Мы рожали своих детей не для того, чтобы кто-то решал свои проблемы!.. Вы не злите нас, матерей. Вы верните нам наших детей", — обратилась мать попавшего в плен солдата РФ к российскому руководству.
Как Кирилл Чистяков попал в плен
Чистякова призвали на срочную службу в октябре 2021 года, его отправили в воинскую часть в Луге. Когда руководство армии РФ уже точно знало, что полномасштабному вторжению в Украину быть, оно обманным путем заставило солдата подписать контракт. Так в феврале 2022-го года Кирилл попал на войну против Украины. Но через месяц он пропал без вести.
Мать военного Ирина Чистякова проделала путь из Карелии в Донецк, потом - в Мариуполь, а затем провела неделю в морге Ростова-на-Дону. Но сына так и не нашла.
Лишь несколько дней назад женщина получила свидетельство, что ее сын Кирилл Чистяков находится в плену.
Как выглядит лагерь для российских военнопленных в Украине
Ранее Министерство юстиции показало, в каких условиях Украина удерживает российских военнопленных. Лагерь для военнопленных охраняется, внутри здания удерживаемые лица могут свободно передвигаться. Для военнопленных созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение.