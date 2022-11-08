Мужчина топ-пропагандистки заявил, что проиграть невозможно, если в правильный момент применить ядерное оружие.

На фоне разгромных поражений оккупантов в Украине российская пропаганда вновь прибегла к ядерным угрозам.

На этот раз в эфире федерального канала муж топ-пропагандистки Маргариты Симоньян режиссер Тигран Кеосаян заявил, что "ядерная страна не может проиграть ни в одной войне", если вовремя пойдет на ядерный удар.

"Ядерная держава, особенно такая, как Россия, проиграть не может априори. Или проиграет весь мир. Ну, будем реалистами", - заявил Кеосаян.

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Война в Украине и ядерный шантаж:

21 сентября президент России Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия знает о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия.

24 сентября вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам президента РФ относительно возможности применения ядерного оружия. По словам Борреля, война достигла "опасного момента".

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество действовать на опережение и не позволить России реализовать ее катастрофические сценарии. Президент призвал принимать превентивные меры к России, которая осуществляет ядерный шантаж.

30 сентября Столтенберг заявил, что ядерные угрозы Путина не остановят НАТО от поддержки Украины в освобождении ее территорий.

После повреждения Крымского моста в Кремле уклонились от прямого ответа на вопрос о применении ядерного оружия в ответ на подобные события.

Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться и на временно захваченные территории Украины, которые РФ попыталась аннексировать по итогам фейковых "референдумов".

Эксперты отмечают, что ядерные угрозы России пока не выходят за рамки слов и реальная Подготовка к атаке не ведется.

Президент Владимир Зеленский считает, что ситуация на поле боя не повлияет на решение России по применение ядерного оружия против Украины.

В то же время американский лидер Джо Байден задумался, почему кремлевский диктатор продолжает говорить о ядерном оружии если не собирается его использовать.

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