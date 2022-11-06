Путин заявил, что бомбардировки Японии продемонстрировали, что "не нужно атаковать крупные города для того, чтобы победить".

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину президент страны-агрессора Владимир Путин насторожил западных лидеров, упомянув о ядерных атаках Соединенных Штатов Америки в 1945 года на Хиросиму и Нагасаки.

Как сообщает британское издание Daily Mail, о применении ядерной бомбы против Японии Путин сказал в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как пишет издание, Путин заявил, что бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, повлекшие за собой капитуляцию Японии в конце Второй мировой войны, продемонстрировали, что "не нужно атаковать крупные города для того, чтобы победить".

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По информации издания, Макрон встревожен этим заявлением, поскольку это "прозвучало как намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на Востоке Украины, оставив Киев невредимым".

"Похоже, в этом и заключалась суть его замечаний", - говорится в материале.

Источник во французском правительстве сообщил газете: "Два президента, несомненно, обсуждали риск использования ядерного оружия. Путин хочет донести сообщение о том, что на столе есть все опции в соответствии с российской доктриной ядерного оружия".

Война в Украине и ядерный шантаж:

21 сентября президент России Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

24 сентября вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам президента РФ о возможности применения ядерного оружия. По словам Борреля, война достигла "опасного момента".

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество действовать на опережение и не позволить России реализовать ее катастрофические сценарии. Президент призвал принимать превентивные меры к России, которая осуществляет ядерный шантаж.

30 сентября Столтенберг заявил, что ядерные угрозы Путина не остановят НАТО от поддержки Украины в освобождении ее территорий.

После повреждения Крымского моста в Кремле уклонились от прямого ответа на вопрос о применении ядерного оружия в ответ на подобные события.

Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться и на временно захваченные территории Украины, которые РФ попыталась аннексировать по итогам фейковых "референдумов".

Эксперты отмечают, что ядерные угрозы России пока не выходят за рамки слов и реальная подготовка к атаке не ведется.

Президент Владимир Зеленский считает, что ситуация на поле боя не повлияет на решение России насчет применения ядерного оружия против Украины.

Американский лидер Джо Байден задался вопросом, почему кремлевский диктатор продолжает говорить о ядерном оружии, если не собирается его использовать.

5 ноября 2022 года в НАТО рассказали, может ли Путин ударить по Украине ядерным оружием.

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