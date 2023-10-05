Наиболее массовое убийство произошло в сентябре.

С начала года российские оккупанты и наемники военизированных структур, которые побывали на войне против Украины и вернулись в РФ, убили по меньшей мере 27 человек. В большинстве таких инцидентов обвиняют "вагнеровцев".

Об этом пишет российское издание "Агентство". Отмечается, что бывшие наемники ЧВК "Вагнер" причастны к 12 преступлениям. Их жертвами стали 19 человек.

"Только за первые три дня октября было совершено два убийства: 3 октября экс-"вагнеровец" Денис Степанов в Красноярском крае, вероятно, поджег дом с двумя женщинами, а 1 октября в Липецке бывший боец ЧВК Владимир, по версии следствия, убил 4-летнюю дочь своей жены. В конце сентября в Нижегородской области бывший "вагнеровец" Олег, вероятно, облил бензином и заживо сжег сестру. В середине того же месяца экс-боец ЧВК Сергей К., по версии следствия, забил камнем сослуживца из-за невозвращенного долга. Также в сентябре подозреваемым в убийстве стал житель Читы Цырен-Доржи Цыренжапов, который вернулся с войны, куда попал из колонии", – говорится в сообщении.

Видео дня

Именно в сентябре произошло самое массовое убийство. Наемник ЧВК "Вагнер" Игорь Софонов вместе со знакомым убил сразу шестерых человек. Затем они пытались скрыть следы преступления и подожгли два дома.

По данным издания, в июле в убийстве обвинили одного "добровольца", вернувшегося с войны, в июне – "вагнеровца". В мае таких убийств было три, в апреле – пять, в марте – два.

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