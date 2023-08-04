Убийства совершают не только "вагнеровцы", но и добровольцы с контрактниками.

Россияне, возвращаясь из Украины, куда они целенаправленно отправлялись убивать и грабить, продолжают совершать преступления на своей территории. Как пишет "Агентство", только за 7 месяцев 2023 года вернувшихся с войны в Украине россиян обвинили в убийстве как минимум 17 человек.

Как минимум шестеро подозреваемых в убийствах – это вернувшиеся с войны "вагнеровцы". Одно из самых резонансных преступлений этого года — убийство 85-летней женщины в городе Вятские Поляны Кировской области, совершенное 29 марта. На преступление, в котором подозревают "вагнеровца" Ивана Россомахина, реагировал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Также подозревают:

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наемника Георгия Сиукаева в убийстве 38-летнего жителя Осетии в апреле;

завербованного в ЧВК Демьяна Кеворкьян, сидевшего в колонии, в убийстве аниматоров – 19-летней девушки и 37-летнего мужчины в Краснодарском крае в конце апреля;

завербованного в ЧВК Никиту Любимова из Чувашии, сидевшего в колонии за грабеж побои (и ранее – за изнасилование) – в убийстве 56-летнего односельчанина в конце мая;

бывшего "вагнеровца" Василия Мурачева в стрельбе в кофейне в Иркутской области в конце июня, в результате которой один человек был ранен, один погиб.

Убийства совершают не только "вагнеровцы", но и военнослужащие-добровольцы, военные, подписавшие контракты с Минобороны РФ.

К примеру, в поджоге, из-за которого погибла женщина, подозревается сбежавший из части контрактник из Архангельской области Сергей Клевцов. Доброволец Александр Мамаев подозревается в убийстве супруги на глазах у детей.

Преступления "героев СВО" в России - последние новости

В этом месяце в российском городе Каменск-Уральск (Свердловская область) двое вернувшихся с войны в Украине оккупантов напали на 18-летнюю девушку. Им не понравилась ее внешность, из-за чего они попытались утопить девушку в фонтане.

В Карелии бывшего зека-"вагнеровца" задержали по подозрению в убийстве шестерых человек и поджоге дома.

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