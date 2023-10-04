Возгорание произошло на территории КРАЗа.

Мощный пожар вспыхнул в российском Красноярске. Столб огня заметили на Красноярском алюминиевом заводе.

По информации местного Telegram-канала, перед пожаром очевидцы слышали взрыв.

"Очевидцы сообщают о серьезном пожаре на территории КрАЗа. Также сообщают, что перед пожаром слышался взрыв", - говорится в сообщении.

Инцидент подтвердили в компании РУСАЛ, которой принадлежит завод. Там заявили, что никакого взрыва не было, а горел трансформатор.

Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Стоит отметить, что на обнародованных кадрах хорошо видно столб черного дыма и огня.

Пожары в России - последние новости

В российских городах все чаще и чаще что-то горит или взрывается. На пример, в Брянске заявили об атаке на крупнейший в России завод микроэлектроники.

Ранее в Дзержинске вспыхнул завод нефтехимической продукции "Сибур". Тогда заявили, что это якобы плановое факельное возгорание.

Кроме того, мощный пожар вспыхнул в Адлерском районе Сочи в Российской Федерации. Загорелся резервуар с дизельным топливом.

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