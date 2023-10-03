Удивленные люди даже прикрепили фото местности в поисках культового сооружения.

На Google карте российского Белгорода появился "памятник Степану Бандере".

Как сообщает пропагандистское издание "Пепел", "культовая постройка" якобы расположена на месте многоэтажного дома по улице Октябрьская, 46 в центре Белгорода.

В отзывах объекта некоторые пользователи Google пишут, что не могут найти "памятник" и прикрепляют фотографии того самого дома, на месте которого якобы существует скульптура Степана Бандеры.

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Судя по комментариям, "памятник" якобы стоит здесь как минимум 5 месяцев.

Кто такой Степан Бандера

Степан Бандера -лидер украинских националистов. Он появился на свет в семье греко-католического священника в селе Старый Угринов.

В Организацию украинских националистов (ОУН) Бандера вступил еще в 1929 году, а за четыре года стал на западно-украинских землях официальным краевым проводником ОУН.

В ОУН Бандера проявил себя как радикальный политик: например, он организовал несколько политических убийств (в том числе секретаря консульства СССР во Львове Алексея Майлова – как ответ ОУН на Голодомор в Украине).

В 1959 году Бандеру убили в Мюнхене, где тот провел последние годы жизни. За смерть Бандеры ответственность несет советский агент Богдан Сташинский.

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