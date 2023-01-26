Представитель РПЦ предложил ввести уголовное наказание не только за "незаконные" аборты, но и за рекламу прерывания беременности.

Российская православная церковь (РПЦ) предложила наказывать замужних россиянок за аборты, совершенные без согласия супруга.

Соответствущую инициативу озвучил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи материнства и детства Федор Лукьянов российскому изданию. Он считает, что за прерывание беременности без согласия "главы" семейства стоит ввести уголовную ответственностью.

Лукьянов предложил, чтобы комиссия разрешала россиянкам принимать односторонние решения об абортах исключительно по медицинским показаниям. При этом основным "показанием" будет считаться угроза жизни матери, а не ребенка.

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Также представитель РПЦ считает правильным ввести уголовное наказание не только за "незаконные" аборты, но и за рекламу прерывания беременности.

Под "незаконными" абортами он упомянул как проведение операции без согласия супруга, так и нарушение "недели тишины" - времени, которое дается беременной женщине для того, чтобы точно решить, хочет ли она избавиться от ребенка. Лукьянов заявил, что эта норма часто нарушается в частных российских клиниках.

Участие РПЦ в войне с Украиной

Напомним, что с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины Российская православная церковь поддержала режим российского лидера Владимира Путина и войну в Украине.

Руководитель РПЦ патриарх Кирилл не раз делал скандальные заявления в поддержку режима Путина. Совсем недавно он в очередной раз напомнил, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира и что сейчас РФ хотят уничтожить "из-за альтернативных взглядов на мир".

Многие служители РПЦ принимают непосредственное участие в войне и присоединяются к российским войскам, которые воюют в Украине. Недавно Путин удостоил посмертным званием "героя" российского попа-агента ФСБ Васильева, которого ликвидировали ВСУ.

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