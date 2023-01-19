Он заявил об угрозах "всему роду человеческому".

Руководитель Российской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира.

В своей проповеди он заявил, что верит, что "Господь не оставит" Россию, ее властей, президента и армию. По его словам, сегодня возникают очень большие угрозы миру, России "и всему роду человеческому".

"Потому что у каких-то безумных людей появилась мысль о том, что великую державу российскую, обладающую мощным оружием, населенную очень сильными людьми, которые из поколения в поколение всегда были мотивированы на победу, которые не сдались никогда ни одному врагу, которые всегда выходили победителями, что их можно в нынешних условиях либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать, то есть навязать им некие ценности, которые даже и ценностями назвать невозможно, для того, чтобы они были как все и подчинялись тем, у кого есть силы контролировать блльшую часть мира", - сказал он.

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Реакция России на помощь Украине

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц на форму в Давосе заявил, что для окончания войны Россия должна проиграть.

20 января состоится восьмое заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Комментируя предстоящую встречу, бывший президент России Дмитрий Медведев снова разразился угрозами. Он назвал участников форума в Давосе "недоразвитыми политическими тусовщиками" и заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной.

В то же время экс-премьер Британии Борис Джонсон высмеял угрозы Медведева и призвал не верить ему.

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