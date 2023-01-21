В ноябре 2022 года прислужника Кремля ликвидировали ВСУ во время одного из ракетных ударов по позициям оккупантов. В Москве не забыли о его "заслугах".

Лидер РФ Владимир Путин удостоил званием "героя" российского попа-агента ФСБ Васильева: ему за заслуги перед отечеством провели торжественную церемонию награждения, правда, уже посмертную.

Как отметил полковник ВСУ, блоггер Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram, очевидно, Путин наградил своего религиозного "аташе" за убийство украинских граждан.

"Здесь на Московии агенту ФСБ Васильеву за убийства украинцев звание "героя" присвоили. А вы в воскресенье снова пойдете в филиал ФСБ в Украине – к московским попам?", - написал он.

Кремлевский прислужник запомнился призывами к россиянкам рожать больше детей, чтобы их было не жалко отправлять на войну с Украиной.

В ноябре 2022 года его ликвидировали ВСУ во время одного из ракетных ударов по позициям оккупантов.

Российские священнослужители - курьезные истории

Священники РФ за год полномасштабной войны с Украиной отметились многими скандальными случаями, которые совершенно дискредитируют роль и "святость" российской церкви. Так, недавно в Белгородской области священник угрожал людям "набить рожу кадилом" прямо во время похорон.

Часто скандалы российских попов так или иначе связаны с их попытками выполнять пропагандистскую роль в обществе. В частности, глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов заявлял, что церковь якобы освящает все предметы в быту человека, даже ядерное оружие. Он назвал его "замечательным изобретением".

В свою очередь священник в Иркутской области РФ сдал своего прихожанина ФСБ за то, что тот поставил в церкви свечку за Украину.

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