Отмечается, что с огнем боролись почти четыре часа.

Мощный пожар вспыхнул в Феодоровской церкви в российском городе Киров. Отмечается, что храм является точной копией Владимирской церкви, которая находится в резиденции президента РФ Владимира Путина в Валдае.

"Сегодня в 01:38 поступила информация о пожаре в церкви "Церковь Феодоровской иконы Божей Матери" по адресу: г. Киров, Набережная Грина 7а", - говорится в сообщении МЧС России.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

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"На месте пожара работали 35 человек, 12 единиц техники. На тушение было подано 6 пожарных стволов, работало 3 звена газодымозащитников. Пожар полностью ликвидирован в 06:00. Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС", - сообщили спасатели.

Примечательно, что Феодоровская церковь в Кирове является точной копией Владимирской церкви, которая находится на территории резиденции российского президента в Валдае.

Кроме того, по некоторым данным, именно в Феодоровской церкви священники РПЦ крестили мобилизованных россиян перед отправкой на убой в Украину.

Позиция РПЦ по войне в Украине - что известно

Священники РПЦ открыто поддерживают кровавую войну России против Украины, всячески расжигая у прихожан ненависть к украинцам. Кроме того, появилась информация, что при церкви планируют создать "частную военную кампанию".

27 декабря 2022 года росссийский поп во время богослужения подстрекал свою паству умирать в войне против Украины, обрисовав прихожанам весьма нелепыми красками другие сценарии их гибели.

Также другие священослужители РПЦ крестили и благославляли мобилизованных россиян и военную технику перед тем, как отправить их на ликвидацию в Украину.

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