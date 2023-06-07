Убийцу наказали исправительными работами, но после суда он оказался на свободе.

Россиянина приговорили к 1,5 году исправительных работ за убийство и расчленение жены. Однако после суда он вышел на свободу.

Как сообщает Телеграм-канал NEXTA Live, житель Санкт-Петербурга Сергей Петушков во время семейной ссоры случайно убил свою жену, после чего расчленил ее и вывез тело в лес.

За непредумышленное убийство и расчленение его приговорили к 1,5 годам исправительных работ и удержанию 10% зарплаты на счет государства.

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"В СИЗО он провел больше года – его наказание считается уже отбытым. Петушкова уволили в зале суда. Российский суд - самый гуманный суд в мире. Правда, если речь идет не об оппозиционерах, а о маньяках и убийцах", - отмечает канал.

Контрастные новости из России

Убийц и маньяков в России охотно отпускают на свободу, но судят пенсионеров и детей после доносов. Журналисты The Moscow Times сообщали, что количество дел, связанных с "дискредитацией" армии РФ, увеличилось из-за доносов.

Бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов заявил, что в РФ насчитывается около 4,5 миллиона стукачей.

Недавно российский антополог рассказала о женщине, которая написала более 700 доносов из-за того, что не хочет платить репарации Украине.

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