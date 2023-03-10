Жалобы пишут, даже если кто-то положительно высказался о нашей стране.

В последнее время в России резко увеличилось количество дел, связанных с "дискредитацией" оккупационной армии. Они открываются на основе доносов граждан РФ друг на друга.

Такой информацией поделилось издание The Moscow Times. Как сообщили журналисты, ранее административные производства открывали за пикеты и посты в социальных сетях. Однако теперь участились обвинения в "дискредитации" армии рашистов в связи с заявлениями, которые были высказаны в личных беседах.

Поводом для доносов становится и положительное упоминание Украины на улице или в общественном месте. Жалобы пишут в полицию и ФСБ, причем как незнакомцы, так и соседи.

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По словам журналистов, в картотеке есть полтора десятка постановлений о штрафах из-за высказываний о войне в Украине, прослушивании украинских песен в магазинах, банях, на почте или дискотеках. В судах по всей России оказались административные дела о "дискредитации" армии, которые открыты на основании доносов.

Наказания за "дикредитацию" оккупационной армии

Соответствующий закон в РФ начал действовать сразу после полномасштабного вторжения в Украину. Он позволяет оштрафовать граждан за любое высказывание против войны.

Случаи, когда россиян обвиняли в "дискредитации" армии, фиксировались на протяжении всего прошлого года. Например, в мае учительницу наказали штрафом в размере 30 тыс. рублей за антивоенное изображение в соцсети.

Нередко дела заводились именно благодаря доносам. В Бурятии тренера спортивной школы Валерия Яковлева трижды штрафовали за "дискредитацию". А доказательства его "вины" предоставило учебное заведение. Похожий случай произошел на Сахалине: ученики сдали собственную учительницу, выступавшую против войны.

Один из недавних примеров цензуры в России — обвинение против заместителя редактора издания "Якутия.Инфо" Тимофея Ефремова. Суд постановил, что журналист должен заплатить 30 тыс. рублей за сказанное слово "фронт".

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