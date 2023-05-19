Девушка знала несколько иностранных языков, а в последнее время работала моделью.

В одном из самых престижных отелей Таиланда жесткого расправились с украинкой Еленой Савченко. Убийцей оказался 25-летний поляк Ян Ежи Лагода-Филиппов. Он убил девушку и пытался расчленить тело.

По данным портала OBOZREVATEL, следствие считает, что убийство произошло 13 или 14 мая. Жертва и ее убийца заселились в апартаменты за несколько недель до того - 29 апреля.

Подробности расправы

15 мая поляк с большим чемоданом покинул отель. При этом он вел себя очень нервно и спешил. Мужчина поймал такси и через google translate попросил таксиста отвезти его в казино. Во время поездки поляк ошеломил пожилого водителя предложением помочь ему расчленить тело.

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Таксист высадил поляка и сообщил администрации отеля о странном пассажире. Работники зашли в апартаменты и были шокированы картиной.

В номере лежало тело девушки. Убийца отрезал одну руку пилой и сделал глубокий надрез на шее. Кроме того, на груди были глубокие ножевые раны. Орудие расчленения лежало рядом.

На место преступления сразу вызвали полицию. Пока продолжались следственные действия, поляк спешно убегал из Таиланда. Ян добрался до контрольно-пропускного пункта в Са Кео и прошел пограничный контроль. Впрочем, его вычислил служебный лабрадор вблизи туристического центра на следующий день. Мужчина как раз собирался пересечь границу в Камбоджу.

Елена Савченко - что известно о жертве поляка

Елена Савченко - 24-летняя украинка из Запорожья. В аккаунте девушки на одной из социальных платформ отмечается, что она закончила бакалавриат Запорожского национального университета. С 2016 по 2022 год Елена изучала английский язык и литературу.

Украинка начала работать еще во время учебы. Она занималась с учениками, изучала другие иностранные языки и вела языковые клубы в Стамбуле. Впоследствии Елена отправилась в Китай, где изучала основы бизнеса, маркетинга и международных трендов.

После Китая украинка работала в Эстонии. Там она развивалась в области SMM.

"Елена была доброй и приветливой девушкой. Да, она давно мечтала стать моделью, хотела петь. Ей неплохо давались языки. Когда она училась в вузе, то ездила в Китай зарабатывать, преподавать английский. У нас некоторые девочки тоже ездили туда, там ценятся белокожие европейки. После вуза мы с ней уже не общались. То, что с ней случилось, – это страшно, даже поверить в это не могу", – рассказала студенческая подруга Елены.

В социальных сетях Елена отмечала, что живет в Варшаве (Польша). Вероятно, своего убийцу она встретила там. Известно, что девушка снималась для рекламы в агентстве Лагоды-Филиппова.

Убийство украинки в Таиланде

Вчера СМИ Таиланда сообщили, что в Бангкоке 25-летний поляк убил и пытался расчленить свою подругу-украинку, а после предпринял попытку побега в соседнюю Камбоджу.

Полицейские быстро выяснили, что поляк нанял таксиста, чтобы тот отвез его к границе с Камбоджей. Пограничников успели своевременно предупредить, и они задержали подозреваемого при попытке уехать из Таиланда.

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