Известные детали убийства украинки в Таиланде / Mirror

В одном из самых престижных отелей Таиланда жесткого расправились с украинкой Еленой Савченко. Убийцей оказался 25-летний поляк Ян Ежи Лагода-Филиппов. Он убил девушку и пытался расчленить тело.

По данным портала OBOZREVATEL, следствие считает, что убийство произошло 13 или 14 мая. Жертва и ее убийца заселились в апартаменты за несколько недель до того - 29 апреля.

Подробности расправы

15 мая поляк с большим чемоданом покинул отель. При этом он вел себя очень нервно и спешил. Мужчина поймал такси и через google translate попросил таксиста отвезти его в казино. Во время поездки поляк ошеломил пожилого водителя предложением помочь ему расчленить тело.

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Поляк в лифте отеля / Mirror

Таксист высадил поляка и сообщил администрации отеля о странном пассажире. Работники зашли в апартаменты и были шокированы картиной. 

В номере лежало тело девушки. Убийца отрезал одну руку пилой и сделал глубокий надрез на шее. Кроме того, на груди были глубокие ножевые раны. Орудие расчленения лежало рядом. 

Подозреваемый / New York Post

На место преступления сразу вызвали полицию. Пока продолжались следственные действия, поляк спешно убегал из Таиланда. Ян добрался до контрольно-пропускного пункта в Са Кео и прошел пограничный контроль. Впрочем, его вычислил служебный лабрадор вблизи туристического центра на следующий день. Мужчина как раз собирался пересечь границу в Камбоджу.

Елена Савченко - что известно о жертве поляка

Елена Савченко - 24-летняя украинка из Запорожья. В аккаунте девушки на одной из социальных платформ отмечается, что она закончила бакалавриат Запорожского национального университета. С 2016 по 2022 год Елена изучала английский язык и литературу.

Елена Савченко / LinkedIn

Украинка начала работать еще во время учебы. Она занималась с учениками, изучала другие иностранные языки и вела языковые клубы в Стамбуле. Впоследствии Елена отправилась в Китай, где изучала основы бизнеса, маркетинга и международных трендов.

После Китая украинка работала в Эстонии. Там она развивалась в области SMM.

"Елена была доброй и приветливой девушкой. Да, она давно мечтала стать моделью, хотела петь. Ей неплохо давались языки. Когда она училась в вузе, то ездила в Китай зарабатывать, преподавать английский. У нас некоторые девочки тоже ездили туда, там ценятся белокожие европейки. После вуза мы с ней уже не общались. То, что с ней случилось, – это страшно, даже поверить в это не могу", – рассказала студенческая подруга Елены.

Убитая украинка / Daily Mail

В социальных сетях Елена отмечала, что живет в Варшаве (Польша). Вероятно, своего убийцу она встретила там. Известно, что девушка снималась для рекламы в агентстве Лагоды-Филиппова.

Убийство украинки в Таиланде

Вчера СМИ Таиланда сообщили, что в Бангкоке 25-летний поляк убил и пытался расчленить свою подругу-украинку, а после предпринял попытку побега в соседнюю Камбоджу.

Полицейские быстро выяснили, что поляк нанял таксиста, чтобы тот отвез его к границе с Камбоджей. Пограничников успели своевременно предупредить, и они задержали подозреваемого при попытке уехать из Таиланда.

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