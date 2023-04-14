Женщина говорит, что доносительство у нее "в крови".

Россиянка написала на своих сограждан более 700 доносов.

Как сообщает российский антополог Александра Архипова в Facebook, она связалась с этой женщиной после того, как та написала на нее жалобу. К. называет себя "профессиональным неоплачиваемым доносчиком" и говорит, что за первый год полномасштабной войны в Украине написала в органы власти и различные организации 764 доноса.

Женщина сравнивает значение своих доносов "с эффектом от использования подводных лодок для уничтожения судов". "Число потопленных судов противника всегда было незначительно, но страх перед возможной атакой заставлял противника сокращать число рейсов", - сказал она.

Видео дня

Доносчица говорит, что "работает" по схеме 2 через 2. "2 дня я просматриваю все видео с ютуб-каналов "Дождя", "Радио Свобода", "Дойче Велле" и "Настоящее время", а следующие 2 дня отдыхаю (тяжело морально смотреть только одни новости)... Я отмечаю на видео тех граждан России, кто там выступает и проживает в России - например, преподаватель вуза, который дал комментарий, школьный учитель и т.п.", - написала она Архиповой.

Свой деятельность она объясняет тем, что не хочет выплачивать репарации Украине после поражения в войне. "Дело в том, что украинские власти с первых дней твердят про то, что Россия "должна" будет им заплатить "репарации". Московские чиновники себя точно не обидят, а вот с провинции будут собирать "репарации", плюс как в 90-е годы сократят силовые структуры. Это значит в моем городе будет огромная безработица и ее сестра - преступность, так как среди преступников всегда преобладают неработающие. Плюс все резко подорожает. Это значит, что мне придется намного больше работать, чем сегодня, намного хуже питаться", - сказала она.

Женщина говорит, что доносительство у нее "в крови". "Мой дед был советским офицером на фронте с 1942 по 1945 годы. Он был сексотом НКВД, в чем мне сам мне откровенно говорил. Мне довелось с ним жить в одной квартире на протяжении почти 20 лет и он активно использовал инструментарий жалоб для получения от властей того или иного", - процитировала ее Архипова.

Доносы в России

Как известно, после начала полномасштабной войны в России все чаще появляются новости о доносчиках.

Например, в Подмосковье 65-летний мужчина написал жалобу на школьницу, которая была одета в вещи сине-желтого цвета. А в Москве женщина написала донос на 8-летнюю девочку, которая сняла на видео, как сминает нарисованный флаг РФ и показывает рисунок украинского флага.

По данным The Moscow Times, в стране резко возросло количество дел, связанных с "дискредитацией" российской армии именно из-за доносов.

Летом в Роскомнадзоре хвастались, что в первом полугодии получили 144 835 обращений от россиян, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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