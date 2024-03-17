За негативный комментарий о президенте РФ назначили "драконовский" штраф.

В России житель Санкт-Петербурга отличился эпичным комментарием, назвав Путина "вошью", которую следует пристрелить снайперу.

За этого его оштрафовали на 400 тысяч рублей по статье "оправдание терроризма". Детали инцидента описал проект Baza. По данным РосСМИ, в соответствующем тоне о президенте РФ высказался Валентин Киселев.

Он опубликовал провокационное сообщение в одной из групп социальной сети "ВКонтакте". В нем говорилась:

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"Найдется хороший снайпер, чтобы прикончить эту вошь, сосущую кровь народа".

РосСМИ отмечают, что комментарий россиянин оставил в марте 2023 года, как раз в период визита Владимира Путина во временно оккупированный Крым.

Вначале петербуржца задержали и закрыли в СИЗО. Через некоторое время его отпустили с запретом на определенные действия, назначив "драконовский" штраф на сумму в 600 тысяч рублей.

Впоследствии суд уменьшил "санкцию" на 200 тысяч - эту сумму ему простили за счет проведенного времени в СИЗО. В итоге, парень отдал России 400 тысяч рублей за то, что назвал Путину "вошью".

Также ему в судебном порядке запретили в течении 2 лух проявлять активность в соцсетях и администрировать интернет-порталы.

Путину в день выборов устроила поджог бабушка

Напомним, в России в период с 15 по 17 марта проходят президентские выборы, которые многие СМИ и эксперты открыто называют "путинскими", считая, что голосование предопределено.

Первый день важного политдня дня президента РФ ознаменовался множеством провокаций. Россияне недовольный его политикой и войной - отношение к диктатору многие продемонстрировали на избирательных участках. Там устраивали поджоги, некоторые заливали бюллетени зеленкой.

К примеру, в Мытищах отличилась 83-летняя бабушка, которая облила штору кабинки для голосования воспламеняющейся жидкостью.

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