Диверсию президенту России устроила бабушка "80 плюс".

В России Путину в президентские выборы внесла неразбериху пожилая женщина возраста "80 плюс".

Речь идет о пенсионерке Раисе Х. Женщина сорвала избирательный процесс в российских Мытищах поджогом кабинки. Теперь 83-летней россиянке грозят тюрьмой сроком на 4 года, утверждает Baza.

Российский проект заявляет, что ситуацию происходила следующим образом:

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"Пенсионерка Раиса Х. подошла к кабинке для голосования, облила штору легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла".

Следствие РФ уже успело определить, что Раиса в своем помысле помешать "путинским" выборами действовала не одна. Ей в компаньоны "шьют" неизвестную группу лиц. "Поджечь кабинку её уговорили мошенники", - считают в России.

Против бабушки возбудили уголовное дело по части второй статьи 141 УК РФ в связи с "воспрепятствованием осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".

Путин обвинил в срыве выборов Украину

Сегодня лидер РФ во время совещания с членами Совбеза России признал, что первый день президентских выборов не задался. В провокациях и организованных акциях диктатор обвинил "киевский режим".

Отметим, что на избирательных участках россияне проявляют недовольством политикой Путина в разнообразный способ. К примеру, некоторые заливают бюллетени зеленкой. Такие случаи были как в Москве, так и во временно оккупированном Крыму (Симферополь).

Во время видео-конференции Путин не только пожаловался на подобное "вмешательство" Украины. Также, глядя в глаза Шойгу, он упомянул, что ПВО РФ сегодня пропустила ряд целей.

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