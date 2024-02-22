Спикер Путина обвинил президента США в хамстве.

Президент США - демократ Джо Байден, обозвал российского диктатора Владимира Путина, и в Кремле уже отреагировали на это.

Спикер главаря россиян Дмитрий Песков в комментарии одному из российских пропагандистов сказал, что заявление лидера США является хамским, и сравнил президента Штатов с голливудским ковбоем. "Смотрите, наверно, как прес-секретарь российского президента я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства. Тем более - президента Путина", - заявил пресс-секретарь.

По его мнению, "господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя". "Ему бы это очень хотелось. Не думаю, что это возможно", - утверждает спикер.

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Стоит отметить, что в РФ уже не раз выдвигали разные обвинения в сторону США и даже угрожали ядерным ударом по американской территории.

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Джо Байден во время избирательной кампании в Сан-Франциско назвал Владимира Путина "сумасшедшим с*киным сыном", вспомнив о ядерной угрозе для мира.

Напомним, Штаты активно помогают Украине противостоять полномасштабной агрессии со стороны РФ, и, в частности, из-за этого отношения между американской и российской стороной очень напряженные.

Байден уже не раз призывал американский Конгресс одобрить новую миллиардную помощь Украине, но там вопрос "застопорился" на фоне внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами перед будущими президентскими выборами в США.

Американский лидер в феврале жестко раскритиковал Конгресс за неспособность оказать помощь украинского государства - обвинил законодательный орган в преступном бездействии.

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