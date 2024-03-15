Путин пожаловался, что уже в первый день выборов ему все портит "киевский режим".

Президент России Владимир Путин в первый же день президентских выборов заявил, что весь процесс ему срывает "киевский режим" своими вооруженными акциями.

Также политик, глядя в глаза главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, проговорился, что разрекламированные системы ПВО сбили не все цели сегодня. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании Совбеза России.

"С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных, вооруженных акций", - заявил Путин.

Далее в своей речи он упомянул об ударах по мирным населенным пунктам РФ и признал, что 5% целей ("запущенных" Киевом по России, как считает Путин) Москва сбить не смогла.

"Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Тем не менее, у нас есть пострадавшие...", - рассказал Путин.

В довершение лидер РФ утешил родственников пострадавших словесным обещанием о предоставлении помощи.

В России люди жгут бюллетени вместе с избирательными участками

Тем временем "путинские" выборы сопровождаются массовым недовольством россиян, которые выливают в урны с бюллетенями зеленку, поджигают бумаги вместе с кабинками, а также устраивают другой беспредел на избирательных участках.

К примеру, острый протест политике Путина высказали в Симферополе. Там девушка пронесла зеленку под видом сока и в присутствии полиции испортила бюллетени. Аналогичный эпизод случился накануне в Москве.

Отметим, что президентские выборы на территории РФ, а также во временно оккупированной Украине длятся три дня: с 15 по 17 марта включительно.

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