Россия может присоединиться к Альянсу после падения режима Путина, считает Гудков.

Североатлантический альянс должен заниматься защитой демократий мира от диктаторов и их режимов, и его членом в будущем – после того, как режим Владимира Путина будет повален – должна стать Россия. Такое мнение выразил российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Политик убежден, что "Путин наконец подарил подарил альянсу НАТО смысл политический и военный – это защита интересов демократии во всем мире от отмороженных, больных на голову криминальных диктаторов, диктатур, тоталитарных режимов".

По словам Гудкова, демократичная Россия будущего могла би стать членом такого Альянса.

"Я думаю, что НАТО должно на себя взять функцию, которой нет у ООН – быть мышцами и силой демократии. … НАТО, на мой взгляд, союз, который должен защищать демократии, противостоять диктаторам, которые грозят столкнуть мир в средневековье, в войну, уничтожить цивилизацию. Не только Украина должна быть членом НАТО, в перспективе – и Россия, где будет демократия и свобода, тоже должна стать членом Альянса. Вообще все демократические страны, которые ведут борьбу с диктатурами, должны быть членами каких-то военных альянсов, структур международной безопасности, которые не только будут выражать глубокую озабоченность, но и будут иметь силы, мышцы. Почему ООН не выполняет задачи по предотвращению войн на планете? У них хороший язык, но нет совершенно мышц. То есть такая голова без мышц", – говорит экс-депутат Госдумы.

Расширение НАТО - последние новости

После полномасштабного вторжения России в Украину три страны подали заявки на вступление в НАТО.

4 апреля 2023 года Финляндия официально присоединилась к НАТО, став 31-ым членом Альянса. Заявка Швеции на вступление одобрена всеми членами НАТО кроме Турции и Венгрии. Анкара на этой неделе объявила, что разблокирует затягиваемый в течение долгих месяцев процесс присоединения страны к Альянсу.

Украина, которая подала заявку на ускоренную процедуру вступления в Североатлантический альянс в сентябре 2022 года, рассчитывала получить официальное приглашение присоединиться к Альянсу (правда, с открытой датой) во время саммита НАТО в Литве. Вместо этого было объявлено, что Украина сможет вступить в Альянс без промежуточного этапа на этом пути – Плана действий по членству.

Президент Украины Владимир Зеленский, который присутствует на мероприятии, заявил, что "беспрецедентно и абсурдно", что в НАТО не озвучили никаких временных рамок для вступления Украины в Альянс.

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