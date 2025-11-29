Путин использует лесть, чтобы потешить самолюбие Трампа, продолжая при этом делать всё, что ему вздумается, в Украине.

Лидер России Владимир Путин смог очаровать президента США Дональда Трампа и выявить его слабые стороны, и теперь способен открыто манипулировать и даже "троллить" его. Как рассказала бывший советник Белого дома Фиона Хилл в интервью The Independent, Путин использует лесть, чтобы потешить самолюбие Трампа, продолжая при этом делать всё, что ему вздумается, в Украине.

"Крайне сложно представить, как Путин от этого откажется. Вся его экономика, всё его общество, вся его политика, всё его стремление к самосохранению вращаются вокруг этой войны", - говорит она.

Путин "троллил" Трампа

Хилл также рассказала, что Путин при встречах "троллил" Трампа, прикрываясь языковым барьером.

Она отмечает, что одним из таких случаев была встреча Трампа и Путина на саммите G20 в Осаке, Япония, в 2019 году.

"В ходе разговора Путин и Трамп обсуждали ядерные ракеты и то, опережает ли Россия Соединённые Штаты. А потом они оба хвастались тем, как много они делают для Израиля... Трамп говорил: "Нет, Россия никак не может быть большей поддержкой Израиля, чем я". И [он] говорил обо всем, что он сделал для Израиля: [признание столицы] Иерусалима, новое посольство и так далее… Трамп говорил, что в его честь [в Израиле] назвали всё это, а Путин сказал: "Ну, Дональд, может, им просто назвать страну в твою честь?"", - рассказала она.

Хилл отмечает, что едва удержалась от смеха, как и присутствовавший на встрече Джон Болтон, который тогда был советником по национальной безопасности.

По словам Хилл, Путин часто отпускал подобные шутки в адрес Трампа, но переводчики "сглаживали" язык и намерения российского президента.

Валюта, которая работает

Однако, как отмечает Independent, Трамп на недавних встречах с союзниками и собственным кабинетом министров показал, что подобострастие, каким бы неискренним оно ни было, работает.

Так и было в Осаке. Как отмечает Хилл, Трамп не заметил колкости и иронии, а воспринял заявление Путина о том, что название Израиля следует изменить, буквально.

Игнорируя "то, как Путин это сказал, и язык тела, и то, как он ёрзал в кресле", Трамп ответил: "О нет, это было бы уже слишком"", говорит она.

Как Путин раскусил Трампа

Хилл считает, что Трампу нравится Путин, потому что он видит в авторитарном российском лидере равного. И их отношения приносят президенту США престиж:

"Потому что Путин — крутой парень. Он именно тот, кем Трамп хотел бы быть. Трамп смотрит на людей, которые всем заправляют, у которых есть, по сути, шик. И именно таким он хочет быть. И он верит, что возвышается в глазах всех, благодаря общению с ними. И это то, что понял Путин. Путин раскусил его. Путин понимает, что это человек с очень хрупким эго, и что им можно манипулировать таким образом".

Она отмечает, что Трамп хочет, чтобы его признали абсолютно все, кто имеет значение – будет ли это Си Цзиньпин в Китае, лидер России Путин или королевские семьи по всему миру.

"Для Трампа это действительно важно, для него это главная монета", - объясняет она.

Перспективы мирного соглашения в Украине

Как пишет WSJ, "мирный план" США и реакция на него Владимира Путина показывает, что заявленные цели России выходят далеко за рамки завоевания восточной Украины.

The Telegraph также пишет, что хотя США готовы признать претензии России на Крым и Донбасс, которые она оккупировала силой, но даже такого "щедрого подарка" может быть недостаточно, чтобы склонить Путина к прекращению войны.

