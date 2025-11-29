Экс-руководитель Офиса президента Украины рассказал, чувствует ли он обиду на Зеленского из-за своего увольнения.

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не держит зла на президента Украины Владимира Зеленского за свое увольнение. "Он был моим другом до этой работы и останется им после", — отметил он в интервью Financial Times.

При этом Ермак заявил, что именно благодаря его усилиям удалось размыть первоначальное пророссийское мирное предложение, которое разрабатывалось вместе с американской стороной. Он собирался вылететь в США на встречу с американской стороной, но вместо этого остался в Киеве.

"Делегация под моим руководством в Женеве, вместе с нашими американскими партнёрами, добилась того, что 28-пунктовый документ больше не существует", — сказал он, имея в виду переработанный мирный план.

Теперь соглашение включает около 19 сокращенных пунктов и оно куда более приемлемо для Киева, чем предыдущая версия, составленная с участием России, пишет СМИ.

"Остаются несколько сложных пунктов, которые нужно согласовать, и я верю, что это возможно. В любом случае президент — независимо от давления — не подпишет и не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины", — добавил Ермак.

Ранее УНИАН сообщал, что Андрей Ермак сам написал заявление об отставке. "Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня – следующие внутренние решения. Первое – произойдет перезагрузка Офиса президента Украины", – отметил Зеленский.

Кроме того, вскоре экс-руководитель ОП заявил, что "идет на фронт". При этом он добавил, что является честным и порядочным человеком, который готов к "любым репрессиям".

