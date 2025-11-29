По словам Инны, они очень гордятся успехами Ангелины.

Супруга известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко, адвокат Инна Мирошниченко рассказала о значительных достижениях в учебе их 10-летней приемной дочери и какой "приз" получила за это.

"Когда-то мы договорились с Ангелиной, что когда она научится писать, читать и считать, то у нее будет телефон. Это была крутая мотивация, но я была убеждена, что это произойдет очень нескоро. Как вы видите, Ангелина смогла. У нее значительные успехи в учебе! Обещали - выполняем. Правда, только 10 минут в день, но ребенок и этому рад", - написала Инна в своем Instagram в stories.

По словам Мирошниченко, они очень гордятся успехами Ангелины.

"А когда-то нам говорили, что она никогда не сможет учиться в общеобразовательной школе. Ну, мы же не из тех, кто слушает негативные прогнозы. До этого нам говорили, что Марсель вряд ли будет говорить и нормально ходить", - добавила Инна.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко призналась, что нашла мать приемного сына.

