Аналитик отмечает, что Украине нужны не фантазии об идеальном мире, а прагматичный компромисс.

Потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией не будет ни победой, ни поражением. Это - промежуточный, противоречивый результат, который сочетает элементы обоих сценариев. Об этом пишет американский аналитик Стивен Вертхайм в своей колонке для The Guardian.

По его мнению, несправедливый мир может оказаться единственной реальной альтернативой еще худшей и более долгой войне.

Соглашение могло бы дать Украине сильный результат

Вертхайм напоминает о 28-пунктовом плане команды Дональда Трампа, который в США резко раскритиковали как пророссийский. Аналитик отмечает, что этот документ предлагал Украине очень существенные гарантии.

По условиям плана Украина якобы могла бы сохранить собственную армию без серьезных ограничений. Аналитик утверждает, что ограничение в 600 тысяч военных не уменьшило бы ее реальных возможностей.

США и Европа предоставили бы Киеву мощные гарантии безопасности в истории - хотя и не формальные, как в НАТО.

"Путин начал вторжение, чтобы сломать союз Украины с Западом. Когда боевые действия прекратятся, Украина будет военно сильнее, враждебнее к России и лучше защищена, чем когда-либо прежде", - пишет автор.

По словам Вертхайма, многие американские политики осуждают любой компромисс, хотя сами не несут никаких потерь и находятся "за тысячи километров от фронта".

Он предупреждает, если США будут настаивать на недостижимых целях, то рискуют повторить собственные исторические ошибки.

США не умеют ни проигрывать, ни признавать победы

Вертхайм проводит параллели с другими войнами:

во Вьетнаме США четыре года продолжали войну, чтобы избежать "позорного поражения", но все равно проиграли;

в Афганистане Америка воевала десятилетия, не соглашаясь на переговоры, и в итоге потеряла все;

после успешной операции в Кувейте Вашингтон "не признал победу" и сам спровоцировал дальнейшую дестабилизацию.

Эти примеры, по мнению автора, доказывают, что стремление к идеальным решениям дорого обходится.

Украина победила больше, чем мир ожидал

Вертхайм напоминает, что Украина выстояла против вторжения, которое Россия рассчитывала завершить за несколько дней. Большинство территорий Украины остаются под контролем.

Россия, по оценкам США, потеряла более 600 тыс. солдат - в десять раз больше, чем СССР за всю афганскую войну. Украина стала более мощной военной державой и нанесла России масштабный ущерб.

Но, пишет аналитик, полной военной победы ожидать нереалистично - даже администрация Байдена этого не планировала. Вертхайм отмечает:

"Лучшее, чего можно достичь, это компромиссное урегулирование, которое даст Украине реальный шанс на мир и безопасность, одновременно позволяя России получить стратегические и территориальные выгоды. Если это кажется грязной сделкой, определенной мерой умиротворения, то это потому, что так оно и есть. Но если лучшей альтернативы нет, это будет грязная сделка, которую стоит заключить".

НАТО не даст Украине абсолютной защиты

Вертхайм утверждает, что даже вступление в НАТО не гарантировало бы автоматической защиты. Страны, которые не готовы воевать за Украину сейчас, вряд ли сделают это в будущем, даже имея формальные обязательства.

Мирное соглашение - что известно

Напомним, что в прошлом месяце в Майами-Бич состоялась закрытая встреча, которая может существенно изменить подходы Вашингтона к войне России против Украины. Участниками тайных переговоров стали спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер и один из ключевых эмиссаров Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Именно они писали так называемый мирный план Трампа.

Впоследствии западные СМИ сообщили, что зять и неофициальный помощник Дональда Трампа Джаред Кушнер возвращается на дипломатическую арену, чтобы продвигать мирный план для Украины.

