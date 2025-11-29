Вслед за оппозиционными активистами, журналистами и военными дезертирами на Запад потянулись те, кто еще недавно их репрессировал.

С началом полномасштабной агрессии против Украины российские полицейские и представители других силовых ведомств начали бежать на Запад. Некоторые уже активно дают показания о том, как путинский режим устраивает репрессии. Об этом в интервью проекту "Можем объяснить" рассказала основательница фонда "Русь сидящая", правозащитница Ольга Романова.

"Раньше это были единичные случаи, но с началом войны они превратились в поток, довольно серьезный. Это и сотрудники ФСИН (тюремщики - УНИАН), и следователи высокого уровня, и прокуроры. Через меня прошли, наверное, десятки. Я сейчас постоянно работаю с пятью", - рассказала правозащитница.

По словам Романовой, самый высокопоставленный представитель российского репрессивного аппарата, сбежавший на Запад (о котором ей известно) — это следователь по особо важным делам Центрального аппарата Следственного комитета РФ (что-то вроде Государственного бюро расследований в Украине). В настоящее время этот беглый следователь занимается написанием диссертации в британском университете по проблематике правозащитной деятельности в РФ.

"Четыре высокопоставленных сотрудника ФСИН свидетельствовали в Международном уголовном суде и свидетельствуют при универсальной юрисдикции, то есть при фиксации военных преступлений. Они были свидетелями распоряжений о пытках украинских граждан в российских тюрьмах", - говорит Романова.

Она подчеркнула, что показания этих людей порой важнее докладов ООН, поскольку это люди, знающие российскую систему изнутри.

По словам Романовой, сами беглецы объясняют свое решение покинуть РФ тем, что изначально шли в силовые органы с мечтой изменить систему изнутри. Но с началом войны против Украины на этих мечтах пришлось поставить крест.

"В основном это ужас от того, что их страна, Россия – агрессор, и им приходится так или иначе принимать в этом какое-то участие. "Отмазывать" кого-то на фронте, мучить украинцев", - говорит правозащитница.

Как писал УНИАН, с началом войны против Украины в России началась череда загадочных смертей топ-менеджеров нефтегазовых и оборонных компаний и влиятельных чиновников. Эксперты связывают это либо с подковерной борьбой за передел ресурсов, либо с репрессиями против наиболее зарвавшихся, кто ворует непосредственно у Путина.

Также мы рассказывали, что ранее в США сбежал российский инженер, знающий секреты ракетоносца Ту-160. В другом эпизоде сбежал военный летчик, который сразу сдался ближайшему посольству США.

