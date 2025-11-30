Кошки будто созданы для того, чтобы мгновенно занимать корзины с чистым бельем, но почему - сейчас узнаем.

По какой-то причине кошки совершенно не могут устоять перед чистым бельем. Большинство обожает зарываться в теплое белье сразу после сушки, а многие и вовсе отказываются уходить, уютно устроившись в корзине с простынями или одеждой.

Но почему же кошки так любят чистое белье? Их привлекает тот самый запах свежей стирки, который нравится людям, или дело в чем-то другом? Catster описало четыре возможные объяснения того, почему кошек тянет к чистой одежде.

4 возможные причины, почему кошки любят лежать на чистом белье

Свежесушёное белье теплое

Кошек часто тянет к теплу. Это одна из причин, почему они любят дремать в солнечных лучах или проводить время возле батарей и обогревателей. У кошек достаточно высокая нормальная температура тела — от 38,3 до 39,2 °C.

Хотя кошкам комфортно при температуре от 30 до 36°C, многие из них не упустят шанс устроиться в более тёплом месте, как только оно появляется. Белье, только что вынутое из сушилки, — приятное, тёплое и идеально подходящее для кота, который ищет уютное местечко.

Кошки любят корзины

Многим кошкам нравится прятаться и спать в закрытых пространствах — это даёт чувство безопасности и защищённости. Коробки и корзины помогают кошке расслабиться, ведь там она чувствует себя недосягаемой для хищников (или, например, для домашней собаки).

Тёплое бельё в корзине объединяет сразу несколько "любимых условий" кошки: свежая одежда даёт тепло, а корзина — это укромное, защищённое место, где можно спокойно устроиться.

Кошки любят играть со своими людьми

Кошки часто получают удовольствие от общения с хозяином, и сидение посреди чистого белья — отличный способ провести время с любимым человеком. Некоторые коты превращают это в игру: сидят в корзине и "помогают" разбирать вещи, пытаясь лапой схватить носки или футболки, когда вы их достаете.

У кошек великолепная ассоциативная память: они узнают время кормления, связывая его с бытовыми ритуалами. Поэтому ваш питомец отлично понимает, что разбор белья — это шанс привлечь внимание и поиграть. Если вы регулярно взаимодействуете с котом во время складывания одежды, он будет воспринимать это как часть вашей совместной рутины.

Даже чистое белье пахнет вами

У кошек поразительное обоняние: оно примерно в 14 раз чувствительнее человеческого. Корзина с бельём — это закрытое пространство, насыщенное знакомым и успокаивающим запахом хозяина.

Благодаря тонкому обонянию кошка легко распознаёт ваш запах даже на только что выстиранных вещах. А иногда коты садятся на чистое бельё, чтобы "вернуть" свой запах, который исчез после стирки.

