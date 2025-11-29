Потерянный запас улиток фермер оценил в 100 тысяч долларов.

У французского фермера похитили улиток на сумму более 100 тысяч долларов. Как пишет CNN, этот фермер, в клиентах которого много ресторанов со звездой Мишлен, остался без запасов продукции в преддверии праздничного сезона.

На ферме L'Escargot Des Grands Crus с северо-востока Франции сообщили, что они стали жертвами кражи со взломом. Был похищен запас свежих и замороженных улиток.

Этот семейный бизнес ежегодно разводит около 350 000 или около 5 тонн улиток. Кражу накануне праздничного сезона, который обычно кормит их круглый год, владелец фирмы Жан-Матье Довернь назвал шоком и настоящим ударом для всей команды. Ведь после летнего сезона улитки были собраны, обработаны и подготовлены к продаже.

Видео дня

Известно, что в ночь на понедельник воры незаметно проникли на ферму сквозь дыру в заборе. Они ворвались в здания, где держали улиток. Там как раз было полно улиток во всех видах: в банках, свежих и замороженных. После кражи полки в холодильной камере были почти полностью пустыми. Кроме улиток была украдена часть оборудования.

В общем воры украли почти 450 килограммов улиток, что стоит более 100 тысяч долларов. Однако, часть украденной продукции не была подготовлена к употреблению. Раковины улиток не были очищены, а масло, которое добавляется к улиткам, не было должным образом изготовлено.

В фирме заявили, что попытаются еще пополнить свои запасы до Рождества и Нового года. Они говорят, что получают в этот сезон до 60 процентов годового дохода.

Как сообщили местные СМИ, после кражи Довернь уже смог начать поставлять улиток некоторым ресторанам, в частности некоторым своим клиентам, отмеченным звездами Мишлен.

Другие фермеры, выращивающие улиток, вмешались, чтобы продать Доверню часть своих улиток по сниженным ценам - чтобы он смог спасти свой сезон.

Необычные кражи - больше новостей

Напомним, что летом вблизи аэропорта Хитроу в Лондоне похитили грузовой автомобиль, перевозивший технику Samsung. Электроники там было на 10 миллионов долларов, и это самая масштабная кража электроники в Великобритании.

А в Мексике бандиты похитили грузовик, перевозивший серебряный и золотой концентрат. Этот материал везли на переплавку, чтобы получить слитки. Точная стоимость похищенного не раскрывается, но речь идет о миллионах долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: