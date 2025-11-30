Врачи и исследователи отмечают, что эти маленькие рыбки способны влиять на ключевые процессы в организме.

Любите вы их или ненавидите, сардины активно обсуждаются в контексте здоровья сердца. Эти маленькие жирные рыбки — настоящая питательная бомба, насыщенная омега-3, витамином D и другими полезными веществами.

Добавление сардин в рацион может дать вашему организму сразу несколько преимуществ, пишет VeryWell Health.

Могут ли сардины снизить уровень триглицеридов и холестерина

Сардины — один из самых богатых источников омега-3 и, возможно, обладают противовоспалительными свойствами. Одна банка сардин (около 100 грамм) содержит 1,6–1,8 грамм омега-3 жирных кислот, заявляет кардиолог-диетолог Мишель Раутенстайн из Entirely Nourished.

Видео дня

Обзор исследований показал, что повышенное потребление EPA и DHA — двух основных жирных кислот, содержащихся в сардинах, — связано с меньшим риском сердечно-сосудистых проблем, таких как инфаркты и образование бляшек в артериях.

Омега-3 приносят множество пользы для сердца, включая:

снижение уровня триглицеридов

уменьшение воспаления

улучшение функции сосудистого эндотелия

снижение риска аритмий

уменьшение агрегации тромбоцитов

снижение давления

снижение уровня ЛПНП, или "плохого" холестерина

Поддерживают сердечный ритм и здоровье сосудов

"Помимо омега-3, сардины, которые едят вместе с костями, богаты кальцием и витамином D, а они помогают регулировать сердечный ритм и поддерживать прочность сосудов", — говорит Раутенстайн.

Кальций играет ключевую роль в работе мышц — включая сердечную, которая должна сокращаться максимально точно, чтобы эффективно перекачивать кровь. Витамин D может снижать воспаление и жесткость артерий — состояние, при котором сосуды теряют эластичность, повышая давление и увеличивая сердечно-сосудистые риски.

"Недостаток кальция приводит к тому, что организм начинает забирать его из костей, что может способствовать кальцификации сосудов", — поясняет эксперт. Это состояние вызывает накопление минеральных отложений в артериях и их постепенное затвердевание.

Помогают регулировать артериальное давление

Помимо омега-3, сардины содержат магний и калий — два минерала, критически важных для поддержания нормального давления. Исследования показывают: люди с высоким потреблением магния имеют на 11–12% меньший риск инсульта.

Другие работы связывают высокое потребление калия с более низким давлением и защитным эффектом при высокой солевой нагрузке.

Содержат ли сардины большое количество антиоксидантов

Сардины содержат селен — мощный антиоксидант. Он помогает защитить сердце, нейтрализуя свободные радикалы, которые могут способствовать воспалению и накоплению бляшек в артериях.

Исследования показывают, что низкий уровень селена связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей с низким потреблением минерала.

Сколько можно есть сардин

Не обязательно есть сардины каждый день. Одна банка уже обеспечивает больше 1,1 грамм омега-3 — минимальной дневной нормы.

"Чем больше — тем лучше, но исследования показывают: употребление сардин несколько раз в неделю дает выраженные преимущества", — отмечает кардиолог Шон Хеффрон из NYU Langone Health.

И не стоит бояться ртути. "Мелкие рыбы вроде сардин почти не накапливают тяжелые металлы, в отличие от крупных", — отмечает Хеффрон. Однако стоит учитывать два момента:

сардины могут содержать много соли, особенно консервированные в рассоле.

в них есть пурины, что важно людям, склонным к подагре.

Другие интересные новости о полезных продуктах

Ранее УНИАН сообщал, сколько раз в неделю можно есть рыбу. Это хороший источник омега-3 жирных кислот, которые организм человека не вырабатывает самостоятельно. Поэтому о таком вопросе задумывается любой человек, который хочет улучшить свое здоровье.

Кроме того, мы также рассказывали, полезно ли есть консервированную фасоль. Фасоль, горох, нут и чечевица — одни из самых универсальных и богатых питательными веществами продуктов.

Вас также могут заинтересовать новости: