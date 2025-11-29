Орбан очертил собственное видение послевоенного устройства и настаивает на возвращении Украины к статусу "буферной зоны" между НАТО и Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина после завершения войны якобы должна стать "буферным государством" между Западом и Россией. Об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag.

По словам венгерского премьера, историческая модель безопасности в Европе якобы строилась на том, что после расширения НАТО в 1999 году восточная граница Альянса была определена Польшей, Чехией, Венгрией, а впоследствии - Балтией, Болгарией, Румынией и Словакией.

Он заявил, что Украина после этого стала "буфером" между НАТО и Россией, и именно это, по его мнению, обеспечивало баланс и мир.

"Украина стала буферным государством... Это гарантировало военную безопасность Европы. Сегодня Россия и НАТО обвиняют друг друга в разрушении этой структуры", - сказал Орбан.

Орбан пересказал позиции обеих сторон. Россия, по его словам, считает, что Запад вооружил Украину, "де-факто интегрировал ее в НАТО" и хочет принять в Альянс официально, чем как бы нарушил баланс сил.

Запад, наоборот, обвиняет РФ в том, что она не приняла посленатовский баланс и хочет захватить Украину, ликвидировать ее как буфер и продвинуться дальше к границам НАТО.

Орбан заявил, что после войны Украина снова должна получить статус "буферного государства", а границы должны быть определены на международной мирной конференции.

"Россия сохраняет территорию, согласованную на мирной конференции, а все к западу от этой линии - территория Украины, которая снова будет существовать как буфер", - сказал он.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, вчера Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время встречи они, в частности, обсудили возможность провести "мирный саммит" США и РФ по Украине в Будапеште.

В частности, Орбан заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию войны в Украине и отметил, что Будапешт заинтересован в успешном завершении мирных инициатив по Украине.

