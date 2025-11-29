Несмотря на то, что бойцы больше всего мечтают о мирной жизни, они отвергают требования об уступках территориями и сокращении армии.

Украинские военные раскритиковали "мирный план", в частности его пункт о возможном уходе Сил обороны из Донбасса, пишет NBC News.

Как отметило издание, хоть украинские бойцы сейчас очень ослаблены и больше всего мечтают вернуться к мирной жизни, однако они не принимают предложения покинуть те территории Донбасса, которые сейчас удерживают.

"Это не план. Это настоящая капитуляция. Здесь нечего обсуждать. Я против того, чтобы отдавать те части Донецкой области, которые мы все еще удерживаем. Конечно, для меня это больной вопрос, потому что все это происходит на моей родине", - высказался старший сержант Владимир Ржавский, который служит вблизи Покровска и командует подразделением беспилотников.

Он рассказал, что до войны был предпринимателем. Говорит, четыре года на передовой разрушили его здоровье. Мечтает, что когда наступит мир, то сосредоточится на выздоровлении и воспитании двух сыновей, которым 5 и 14 лет. Ржавский добавил, что хотел бы услышать четкое объяснение от военного руководства, почему украинская армия должна оставить позиции, которые она до сих пор удерживает, в частности на его родной Донетчине.

"Если это будет сделано без объяснений, это не будет выполнено. Это не руководство государства сидит в окопах. Это наши ребята в окопах. Они имеют право решать", - заявил он.

"Потому что это наша земля, и мы здесь стоим"

Украинский спецназовец Александр, который воюет на юге, рассказал, что с побратимами внимательно следит за развитием событий вокруг "мирного плана". Говорит, что ситуация там, где он дислоцируется, не такая сложная, как на востоке. Мол, россияне настолько отчаянно хотят захватить Донбасс, что оттягивают туда свои войска с юга. Александр также отклоняет многие ключевые пункты плана.

"Никто не пойдет на уступки по численности военных, потому что это наша гарантия безопасности", - сказал он о предложенном ограничении численности украинской армии до 600 000 человек.

Также военный против уступок территориями, "потому что это наша земля, и мы здесь стоим". Александр выразил сомнение в том, что солдаты, "которые рисковали жизнью и потеряли товарищей, чтобы замедлить российское наступление", покинут позиции, которые до сих пор удерживают в Донецкой области.

"Я не буду делать предположений относительно того, как люди будут вести себя, если будет приказ уйти, но очевидно, что его не воспримут положительно", - отметил он и добавил, что Украине не следует спешить с мирным соглашением, которое равнозначно капитуляции.

Александр рассказал, что имеет двоих детей, до полномасштабного вторжения руководил небольшим коктейль-баром в центре Киева, в 2022-м добровольно пошел в армию. Говорит, что пока не думает о возвращении к мирной жизни.

"Если мы не остановим их сейчас, то нашим детям придется это делать, и мы не можем этого допустить", - подчеркнул мужчина.

"Россияне не лучшие воины, чем мы, просто нас мало"

Младший лейтенант Олег Зонтов воевал еще в 2014 году на востоке против сепаратистов, а с 2022-го борется с полномасштабным вторжением Кремля. По его словам, то, что существует "какой-то мирный план", является хорошей новостью, ведь он хотел бы, когда наступит мир, вернуться к работе руководителем отдела коммуникаций инвестиционной компании в Киеве.

Он отметил, что отказ от территорий, контролируемых Украиной, будет "очень противоречивым решением", которое вызовет возмущение и негатив среди военных.

Лейтенант Дмитрий Мельник служит оператором беспилотника в Днепропетровской области, где, по его словам, россияне продвигаются вперед, и преимущество Москвы в численности и боеприпасах трудно преодолеть.

"Россияне не лучшие воины, чем мы. Нас просто мало", - сказал он.

В мирной жизни Мельник был профессиональным спортсменом-паралимпийцем, участвовал в Паралимпийских играх в Париже. Глубоко внутри, говорит, лелеет надежду на мир, хочет вернуться к своей жене Татьяне и двум дочерям в Днепре, где мог бы снова стать тренером или школьным учителем.

"В начале войны мы говорили: "Вперед, вперед, вперед!". А теперь это не так. Конечно, я не остановлюсь, пока не закончится война, но моя душа разрывается", - сказал Мельник.

Он не скрывает, что "есть постоянный страх смерти", но в то де время считает мирный план "неприемлемым требованием капитуляции его страны".

Донбасс в "мирном плане" США

Как сообщал ранее УНИАН, российско-американский план по окончанию войны в Украине предусматривает отказ Украины от Донбасса, в том числе и от тех территорий, которые она контролирует. Кроме того, в плане говорится и о сокращении армии Украины вдвое и отказ от определенных видов вооружения.

Издание The Telegraph писало, что согласно "мирному плану" США Украина будет вынуждена сдать подконтрольную часть Донбасса России в "аренду", за которую государство-агрессор якобы заплатит. Мол, Киев отдаст контроль над Донбассом, но сохранит за собой право собственности.

Стало известно, что президент США Дональд Трамп хочет признать Крым и Донбасс частью РФ, чтобы склонить Москву к заключению соглашения о прекращении войны. По данным СМИ, с таким предложением он отправляет в Кремль специального представителя Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера.

