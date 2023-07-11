Глава МИД РФ обвинил Швецию и Финляндию в скоропостижной сдаче нейтралитета и отметился новыми заявлениями и "гегемонии" США.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Швецию и Финляндию в скоропостижной сдаче нейтралитета ради интересов НАТО.

Об этом он высказался после переговоров с главой МИД Омана в рамках итоговой пресс-конференции, на которой присутствовали росСМИ. Чиновник указал, что сильно "удивился".

"Поразила та скорость, с которой и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса, от тех преимуществ, которые этот нейтральный статус долгие десятилетия им предоставлял", - заявил Лавров.

При этом он прошелся по США, заявив, что действующие политическое руководство пожертвовало интересами финнов и шведов, чтобы обеспечить гегемонию Запада на континенте "на веки вечные".

Лавров считает, что желание Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО объясняется "положением полного подчинения США".

"Все национальные интересы и финляндского, и шведского государств были принесены в жертву необходимости сплотить весь Запад в борьбе, в данном случае, против России", - сказал глава МИД РФ.

В РФ отреагировали на согласие Турции принять Швецию в НАТО

Отметим, что вчера Турция согласилась снять "блокаду" и ратифицировать членство Швеции в Альянсе. Это вызвало недовольство России, которая территориально находится рядом с этими странами.

В частности, реакцией отметилась представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Россия будет судить по ситуации "по делам", а также намекнула, что Москва всегда помнила, что Турция - член НАТО.

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