Российские оккупанты проводят локальные тактические действия на Покровском направлении. Об этом заявил военный эксперт Иван Тимочко в эфире канала Киев24.

По его словам, сейчас вражеские малые пехотные группы в Покровске просачиваются, но это не является системным. Они не имеют бронетехники и зависят от того, подбросят ли им боекомплект.

"Да, они могут там быть в определенной степени корректировщиками. Да, они могут формировать какие-то очаги сопротивления. Даже могут проводить какое-то минирование. Но это очень локально, очень тактически и очень разрозненно", - пояснил Тимочко.

Ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, российские войска не могут захватить Покровск Донецкой области до конца текущего года, однако они не оставят попыток оккупировать этот город.

Так, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов рассказал, что россияне продолжат создавать почву для манипуляций на Покровском направлении. Сейчас там сосредоточено более 100 тысяч оккупантов.

Начальник Генштаба также подчеркнул, что заявления о том, что "все пропало", украинцы слышат с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Ранее такая риторика звучала во времена АТО/ООС. Однако ВСУ продолжают останавливать противника и наносят ему серьезные потери.

