В большинстве отраслей бизнеса катастрофой считается ситуация, когда половина товара остается невостребованной и пылится на складах. Но это совсем не так, когда речь идет об отелях класса люкс. Для них оптимальной является ситуация, когда половина гостиничных номеров стоят пустыми. Об этом пишет Independent.

Как объяснили автору публикации эксперты по гостиничному бизнесу, для роскошного отеля суета и шум, созданные большим количеством гостей, являются фактически проблемой, вредящей имиджу. Очереди у стойки консьержа, переполненный бассейн, шум в ресторане - все это портит ощущение спокойного отдыха и безупречного обслуживания.

Как пояснил генеральный директор The Rook Hotels Джулиан Бриттано, чем меньше гостей, тем больше возможностей у персонала предоставлять персонализированное обслуживание.

"Полупустой отель олицетворяет привилегии. В этом контексте низкая заполняемость - это не неэффективность, а намеренное управление. Гость воспринимает это как эксклюзивность, и бренд укрепляет свою ценность, выполняя это обещание", - пояснил он.

Причем отели класса люкс умышленно гарантируют себе такую незаполненность, пользуясь методом агрессивного ценообразования: 1000 долларов за ночь - и желающих здесь поселиться становится значительно меньше.

Смысл в том, что состоятельный гость, которому понравился уровень сервиса и ощущение пространства, с большей вероятностью воспользуется дополнительными услугами, такими как ужин в ресторане или отдых в спа-центре. Подсчитано, что один состоятельный гость генерирует прибыль, которую при других обстоятельствах давали бы три-четыре гостя среднего уровня.

"Объем - это не ключевой показатель эффективности в сфере роскошного гостеприимства. Доходность на гостя, стоимость бренда и эксклюзивность обеспечивают долгосрочный успех", - добавил Джулиан Бриттано.

Правда, все это не объясняет, зачем тогда отелям класса люкс столько лишних номеров? И не было бы рациональнее изначально строить отель с меньшим количеством номеров и большим количеством зон отдыха и нанимать больше персонала, чтобы избежать эффекта переполненности?

