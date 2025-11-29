Календарная зима, вероятно, начнется такой же погодой, какой закончится осень.

В воскресенье, 30 ноября в Украине ожидается погода без существенных осадков. Правда, возможен дождь на юге. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе в телеграм-канале.

По ее словам, дневная температура воздуха в Украине в воскресенье составит +4...+9 градусов.

"Без существенных осадков в большинстве областей, только в южной части завтра временами дождь", - написала Диденко.

Согласно прогнозу в Киеве в последний день ноября максимальная температура воздуха ожидается около +7 градусов, осадки маловероятны.

"Такая погода, с незначительными колебаниями, перейдет в календарную зиму", - добавила синоптик.

Погода в Украине

Ранее УНИАН писал, приближается ли в Украину метеорологическая зима. По словам синоптика Укргидрометцентра Ивана Семилита, о том, что пришла зима, можно говорить, когда среднесуточные значения температуры снижаются ниже 0°. Пока же, подчеркнул он, мы не видим таких значений, хотя кое-где в Карпатах сохраняется незначительный снежный покров высотой 1-3 см.

Также синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует аномально теплый декабрь. По его данным, в Украине ожидается более высокий фон температуры воздуха (относительно климатической нормы), частые туманы, порывистый ветер и увеличенное количество пасмурных дней. Синоптик рассказал, что температура постепенно начнет приближаться к средней норме только в третьей декаде.

