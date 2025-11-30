Ученые нашли радиоактивную серу в образцах породы с Луны, хотя и не ожидали этого

Образцы лунного грунта полвека ждали, пока их начнут исследовать.

В образцах породы с Луны нашли следы серы. И это очень экзотическая находка, пишет Forbes.

Астронавты собрали образцы на Луне во время миссии NASA "Аполлон" в 1972 году. Они привезли около 110,5 килограммов лунных пород и образцов керна.

Некоторые собранные ими образцы были запечатаны и хранились в надежде, что будущие исследователи, используя современное оборудование, смогут проанализировать их и сделать новые открытия.

Теперь исследовательская группа под руководством геохимика Джеймса Доттина, доцента кафедры наук о Земле, окружающей среде и планетах в Университете Брауна, сделала это. Они поместили образцы лунных пород в герметичные аналитические камеры и с помощью лазера нагревали и испаряли крошечные части материала. Затем ввели полученный пар в детектор, который измерял, какие атомы присутствовали в шлейфе.

Исследователи обнаружили неожиданность в вулканических породах, взятых из региона Литтроу в спутнике Тельца на Луне. Анализ показал, что образцы содержат соединения серы, сильно обедненные серой-33 - одним из четырех радиоактивно стабильных изотопов серы. Обедненные образцы резко контрастируют с соотношениями изотопов серы, обнаруженными на Земле.

"До этого считалось, что лунная мантия имеет такой же изотопный состав серы, как и Земля. Именно этого я и ожидал увидеть, анализируя эти образцы. Но вместо этого мы увидели значения, которые очень отличаются от всего, что мы находим на Земле", - проанализировал результаты Доттин.

Как писал УНИАН, ранее изучение образцов породы, привезенной экипажем миссии "Аполлон", помогли раскрыть происхождение так называемой "Светлой мантии". Это распространенный материал на поверхности Луны. И ученые теперь допускают, что он мог пощиритися в результате взрыва.

Также исследование помогло понять, происходят ли на спутнике Земли процессы окисления элементов. Когда ученые обнаружили крошечные зерна оксида железа в породе, то они поставили под сомнение более ранние знания о происхождении пород. Эти результаты свидетельствовали о том, что локальное окисление металлов на Луне происходило во время процессов, вызванных внешними метеоритами.

