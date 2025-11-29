Эксперт высоко оценил работу противовоздушной обороны Украины.

Украинский эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и военной связи Сергей "Флеш" Бескрестнов высоко оценил работу противовоздушной обороны Украины ночью 29 ноября.

"Когда "Петриот" сбивает баллистику в автоматическом режиме, спасая наши жизни, это больше заслуга партнеров, которые предоставили нам эти системы", - отметил он.

Впрочем, по его словам, никто сейчас не сравнится с Вооруженными силами Украины в умении отражать атаку из огромного количества воздушных целей

"То, что сделали сегодня ночью ВСУ, не имеет аналогов в мире. Я без пафоса скажу, что, наверное, ни один город в мире ни одной страны не сможет отразить продуманную атаку более полутысячи воздушных целей. Мы выстояли. Спасибо ВСУ", - написал он в своем телеграм-канале.

Что известно о ночной воздушной атаке РФ 29 ноября

Как сообщал ранее УНИАН, ночью Россия массированно обстреляла Киев, западная часть города осталась без света. В результате атаки есть двое погибших. Около 30 человек ранены, часть из них находятся в стационарах медучреждений города.

Также враг атаковал Киевскую область. Последствия ударов зафиксированы в нескольких районах области, в частности в Броварском, Обуховском, Вышгородском, Бучанском. Кроме того, был временно обесточен город Фастов. Двое жителей области получили ранения.

Воздушные силы раскрыли детали российской атаки. По их данным, было обнаружено 632 средства воздушного нападения. Из них - 596 ударных БпЛА, 5 аэробаллистических ракет "Кинжал", 23 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К, 4 баллистических ракеты "Искандер-М" и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. В результате ПВО сбила/подавила 577 воздушных целей - 558 дронов и 19 ракет. Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БПЛА на 22 локациях.

