Столица Умбрии является настоящим воплощением итальянского города, и туда точно стоит поехать.

Италия манит туристов своими древними памятниками, сохранившимися на протяжении тысячелетий, невероятной красоты городами, которые выглядят как музеи под открытым небом, и очень вкусной кухней. Миллионы путешественников ежегодно посещают эту страну.

Но путешествие в Италию – недешевое удовольствие, к тому же крупные города часто переполнены туристами. Ресурс Travel Off Path назвал 5 направлений без толп, где можно отдохнуть не за все деньги мира.

Удине

Это маленький город на северо-востоке Италии, который больше всего известен площадью Пьяцца делла Либерта. В основном туристы игнорируют Удине, а зря. Идеальный исторический центр, улочки, покрытые брусчаткой, семейные траттории, где можно вкусно поесть – все это об Удине.

Видео дня

Нельзя не посетить замок Удине, где расположено несколько художественных галерей, и собор. Хотя внешне он строгий, но это действительно одна из самых впечатляющих церквей в этом уголке Италии.

Но что же по деньгам? Поесть в недорогом местном заведении будет стоить примерно 17 долларов. Трехзвездочный отель обойдется в 127 долларов за ночь, но есть и другие альтернативы. Средняя стоимость входного билета в музей составляет 5,4 доллара.

Виченца

Виченца – один из красивейших городов Италии, но при этом чрезвычайно недооцененный. Его атмосфера чем-то напоминает Венецию, за исключением каналов. Музеи Виченцы не уступают римским, а гастрономическая сцена могла бы составить конкуренцию Неаполю.

"Каждая экскурсия по Виченце начинается на площади Пьяцца деи Синьори с ее стройной высокой башней Торре Биссара, высотой около 82 метров, и аркадной базиликой Палладиана, дворцом, внесенным в список ЮНЕСКО, спроектированным известным архитектором Андреа Палладио в 16 веке", – говорится в материале.

Авторы советуют обязательно попробовать пасту в стиле Венето и местное вино в Osteria Il Cursore.

Какие цены в Виченце? Питание в доступном заведении обойдется в 14 долларов, трехзвездочный отель – около 100 долларов за ночь, а билет в музей – в среднем 6,3 доллара.

Перуджа

Столица Умбрии является настоящим воплощением итальянского города. Здесь вы можете увидеть величественные стены, мощеные улицы и многовековые дома, которые почти не потеряли своего шарма за все годы.

Посетить стоит дворец Приори, построенный между 1293 и 1443 годами для проживания десяти мужчин, избранных из главных гильдий города для управления им. Он чем-то напоминает Хогвартс своими сводчатыми коридорами, часовнями с фресками и резными оконными рамами.

Рядом стоит Фонтана Маджоре, фонтан 13 века с резными библейскими сценами. Цены в Перудже тоже довольно посильные. Визит в недорогое местное заведение будет стоить 17,5 доллара, трехзвездочный отель – 110-140 долларов за ночь, а средняя цена билета в музей – 5,4 доллара.

Лечче

Лечче – это город, который благодаря своей коллекции памятников эпохи Возрождения и барокко получил прозвище "Флоренция Юга". В центре можно увидеть базилику Санта-Кроче с впечатляющими скульптурами и витражом в форме розы.

Авторы советуют путешественникам обязательно попробовать фирменное блюдо Лечче – пастичотто. Это хрупкое песочное тесто, наполненное теплым заварным кремом.

На какие цены рассчитывать? Питание в доступном заведении обойдется в 16 долларов, трехзвездочный отель – ориентировочно 84-90 долларов за ночь, а входной билет в музей – в среднем 12 долларов.

Шикли

Этот город расположен в южной части сицилийского региона Валь-ди-Ното и входит в список ЮНЕСКО. Там вы сможете полюбоваться извилистыми средневековыми улочками, роскошными церквями и очаровательными площадями, но без толп.

"Прогулка по Via Francesco Mormina Penna проведет вас мимо роскошных дворцов, барочных часовен и уютных кафе. Улица пролегает вдоль сухого канала, который наполняется только во время сильных дождей, и является элегантным центром Старого города Шикли", – пишет ресурс.

Стоит также посетить Палаццо Беневентано, который считается одним из лучших барочных зданий Сицилии. Чтобы увидеть озаренное золотом Шикли, стоит выйти на прогулку во время заката.

Цены в Шикли тоже не слишком высокие: питание в местном заведении будет стоить 16-20 долларов, ночь в трехзвездочном отеле обойдется в 110 долларов, а средняя стоимость входного билета в музей – ориентировочно 5,5-6 долларов.

Ранее мы рассказывали о 7 озерах в Европе, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: