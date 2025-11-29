Украинскую делегацию возглавит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

В воскресенье, 30 ноября, представители Украины и Соединенных Штатов Америки встретятся для продолжения переговоров по соглашению о прекращении российско-украинской войны.

Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, встреча состоится во Флориде. Подробности относительно повестки дня не раскрываются.

США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинскую делегацию возглавит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По словам главы государства, он ожидает, что результаты предварительных переговоров с США в Женеве, будут "окончательно согласованы" во время предстоящей встречи.

Авторы материала отмечают, что Украина испытывает значительное давление со стороны Вашингтона, чтобы согласиться на условия мирного соглашения. В то же время президент Зеленский "оказался в самой сложной политической и военной ситуации со времен начала российского вторжения в 2022 году", добавляет агентство.

США и война в Украине: вы могли это пропустить

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что спешка и непоследовательность американского лидера в попытках завершить российско-украинскую войну свидетельствует о том, что он хочет достичь соглашения любой ценой. Он отметил, что Трампа не интересует, насколько честной или долговечной будет эта сделка.

Ранее The Telegraph писало, что у Трампа готовы признать частью РФ Крым и другие оккупированные территории Украины, чтобы Кремль пошел на подписание мирного соглашения. Вероятно, именно такое предложение повезет в Москву Уиткофф.

