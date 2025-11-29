При этом Дженсен Хуанг уверяет, что нейросети не отберут у людей работу.

В NVIDIA прошло большое внутреннее собрание, запись которой утекла в прессу. На ней глава компании Дженсен Хуанг заявил, что сотрудники должны активнее использовать ИИ, и никакие опасения этому не должны помешать.

Как сообщает Business Insider, Хуанг удивился, что некоторые менеджеры призывают команды меньше применять ИИ:

"Вы в своём уме? Каждую задачу, которую можно автоматизировать искусственным интеллектом, нужно автоматизировать. И да - работа у вас всё равно будет".

В индустрии сейчас похожий курс почти у всех крупных компаний. В Meta и Microsoft использование ИИ уже включили в систему оценки сотрудников, Google требовательно просит программистов писать код с ИИ-подсказками, а часть команды Amazon просит внедрить инструмент Cursor для работы с кодом.

Так что неудивительно, что работники всё чаще боятся стать лишними. К примеру, директор Anthropic говорил о вероятных 20% безработицы в ближайшие годы, хоть и Хуанг не согласен с этим заявлением, а исследование MIT показывает, что почти 12% всех работников в США уже могут быть заменены ИИ.

Несмотря на такие тенденции, Хуанг, по данным Bussines Insider, успокаивает своих людей тем, что NVIDIA не собирается избавляться от людей ради автоматизации. Наоборот, компания наняла более 6 тысяч сотрудников за последний финансовый год и считает, что ей нужно ещё примерно 10 тысяч человек.

Именно благодаря ИИ NVIDIA превратилась из производителя видеокарт в первую компанию мира с капитализацией в 4 триллиона долларов.

