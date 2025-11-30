Официального подтверждения этой информации по состоянию на сейчас нет.

В Днепропетровской области российские оккупационные войска смогли проскочить сквозь боевые порядки подразделений Сил обороны Украины. Такое заявление сделал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который является автором Телеграм-канала "Офицер".

По словам военного, оккупанты пытались сделать стремительный рывок на направлении южнее населенного пункта Покровское (Егоровка – Остаповское – Герасимовка). Результат действий противника пока неизвестен, добавил "Алекс".

"Продолжаются действия по зачистке населенных пунктов, в которых могут скрываться эти рандомные [россияне]", – пояснил он.

Видео дня

Боец добавил, что вражеские солдаты дезорганизованы и "хаотично бегают". Однако он акцентировал, что именно такие группы могут формировать линию боевого соприкосновения.

"Поэтому зачистка – это сейчас очень важная фаза, потому что только таким путем можно предотвратить накопление врага у себя за спиной", – констатировал "Алекс".

Официального подтверждения этой информации по состоянию на сейчас нет.

Война в Украине: ситуация на фронте

Вечером 29 ноября проект DeepState сообщил, что украинские военные зачистили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области и его южные окраины. Отмечалось, что защитники также пополнили обменный фонд – в плен взяли 19 оккупантов.

Ранее в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск рассказали, что россияне пытаются воспользоваться ухудшением погодных условий в Покровске. Плотный туман в городе дает врагу возможность наращивать силы и затрудняет разведку для украинских защитников.

Вас также могут заинтересовать новости: