Новое правительство прекращает выплаты шотландцам, которые приютили людей из Украины.

Беженцы из Украины, которые находятся в Шотландии, могут оказаться на улице после того, как была отменена помощь для граждан, которые разместили украинцев у себя дома. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года убежища в Шотландии искали примерно 28 тысяч человек – преимущественно женщины и дети. Предыдущее консервативное правительство помогало с их размещением, предоставляя семьям, которые были готовы принять беженцев, по 500 фунтов стерлингов в месяц.

Сейчас эта сумма составляет 350 фунтов стерлингов в месяц. Однако новое правительство лейбористов предупредило, что прекращает эту выплату. Это вызвало опасения, что многие попросят беженцев из Украины покинуть их дома. Консерваторы говорят, что такой шаг является "бессердечным" и "недальновидным".

Советы, которые администрируют эту программу в Шотландии, боятся роста количества заявлений о бездомности в систему, которая и так находится под большим давлением.

Один шотландец рассказал, что получил письмо от совета, где запрашивается мнение владельцев о прекращении этих выплат:

"Они спросили, будем ли мы требовать от нашего гостя уехать, чего мы никогда не сделаем. Но другие могут быть не такими счастливыми, и очевидно, что совет обеспокоен тем, что многие украинские беженцы могут остаться без крова".

Программа для беженцев из Украины в Шотландии

В марте 2022 года стартовала программа для семей из Украины, которые имеют родственников с британским гражданством или бессрочным видом на жительство, переехать в Великобританию на три года. Также работать начала программа спонсорства, которая предоставляла украинцам трехлетние визы при условии, что они имеют спонсора, который готов предоставить им жилье.

Первая программа завершилась в феврале 2024 года, но вторая все еще действует, хотя срок действия виз был сокращен до 18 месяцев.

"Программа продления разрешения для Украины началась в том же месяце, предоставляя 18-месячное продление существующих виз украинцев. Однако многие беспокоятся о том, что произойдет с украинскими семьями, когда закончится этот 18-месячный период", – добавляют авторы.

Шотландское правительство уверяет, что министры давят на правительство Великобритании с целью продолжения финансовой поддержки.

Беженцы из Украины в Европе: другие важные изменения

В Нидерландах, где сейчас проживают около 120 тысяч украинцев, работают над новым статусом для беженцев из Украины. Так хотят сократить расходы на прием беженцев и предотвратить подачу заявок на получение статуса на проживание в IND (Служба иммиграции и натурализации) после окончания программы по предоставлению временной защиты в 2027 году.

Изменения ждут и украинских беженцев в Польше. Там их статус планируют приравнять к другим иностранцам. Правила предусматривают возможность добровольного изменения статуса с временной защиты на разрешение на временное пребывание сроком на три года.

