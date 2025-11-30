Этот объект называют одной из крупнейших инфраструктурных катастроф века.

Испанский аэропорт Ciudad Real должен был стать решением проблемы перегруженных аэропортов страны, но фактически превратился в одну из крупнейших инфраструктурных катастроф 21 века.

Он был построен за более 1,1 млрд евро, и запущен еще в 2009 году. Ожидалось, что Ciudad Real не только облегчит работу других аэропортов, но и привлечет внимание бюджетных европейских авиакомпаний. Но просуществовал он всего три года, после чего был закрыт, рассказывает Express.

Сейчас Ciudad Real называют "аэропортом-призраком". Сам проект разработали в середине 2000-х, на которые пришелся строительный бум в стране.

Аэропорт, который предлагали как замену мадридскому аэропорту, имеет одну из самых длинных взлетно-посадочных полос во всей Европе. Речь идет о 4,1 км. Терминал рассчитан на обслуживание до десяти миллионов пассажиров в год. Инвесторы были уверены, что этот проект гарантированно принесет прибыль. Но на каждом шагу возникали трудности.

"Учитывая, что аэропорт расположен в 200 км от столицы Испании Мадрида, мало кто из пассажиров согласился на смену, даже несмотря на более дешевые рейсы. Ситуацию усугубило то, что скоростная железнодорожная станция, которая бы сократила время в пути до менее чем часа, так и не была построена", – рассказывается в материале.

Авиакомпании быстро стали скептически относиться к этому проекту. Хотя такие перевозчики как Air Berlin, Air Nostrum и Ryanair, сначала и запустили маршруты в аэропорт, в конце концов они отказались от них из-за низкого спроса.

Последней компанией, которая все еще оттуда летала, была Vueling, но в конце 2011 года она также отказалась от рейсов. Поэтому всего через три года после открытия аэропорт остался без единого регулярного пассажирского рейса.

Оператор остался с гигантскими долгами в более 300 миллионов евро и уже в следующем году объявил о банкротстве. В апреле 2012 года аэропорт полностью прекратил свою деятельность и закрылся.

Проект, в который инвестировали более миллиарда евро, выставили на аукцион с минимальной ценой всего в 100 млн евро. Но даже с таким ценником никто его не приобрел. Был случай, когда китайская инвестиционная группа попыталась приобрести весь аэропорт всего за 10 000 евро, но предложение быстро отклонили.

В конце концов, в 2018 году аэропорт таки продали – примерно за 56 миллионов евро. Он открылся в 2019 году, но не как пассажирский хаб, а как склад, центр технического обслуживания и демонтажа самолетов.

"Во время пандемии COVID-19 его кратковременно использовали для размещения десятков самолетов, которые не летали, но он так и не восстановил свою первоначальную функцию", – констатируют авторы.

