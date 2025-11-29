В обнародованные накануне графики внесены изменения.

Компания ДТЭК опубликовала обновленные графики почасовых отключений света на субботу, 29 ноября. Об изменениях сообщает Телеграм-канал предприятия.

В частности изменения затронули Днепропетровскую область. Обновленные графики отключений на 29 ноября для этого региона выглядят следующим образом.

Также изменены почасовые графики отключений для Одесской области. Для этого региона теперь актуальны следующие очереди.

Что касается Киева и области, отдельных сообщений компании ДТЭК об изменениях в почасовых графиках не было. Однако сообщалось, что в результате ночного российского обстрела в столице 500 тысяч горожан остались без света вообще. Еще 70 тысяч человек остались без света в области. Впоследствии компания сообщила, что 360 тысячам киевлян удалось вернуть электроснабжение.

Ночной обстрел Украины

Как писал УНИАН, этой ночью Россия осуществила новый массированный обстрел Украины, целью которого был в основном столичный регион. Столичные власти сообщали о десятках пострадавших и трех погибших. Зафиксированы многочисленные попадания в гражданские объекты, в том числе жилые дома.

Обстрел вызвал массовые отключения света в Киеве и области. В Минэнерго сообщали в частности о потере энергообеспечения для 600 тысяч потребителей.

