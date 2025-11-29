Новый российский бюджет по-прежнему остается бюджетом войны, а не мира.

В России утвердили федеральный бюджет на 2026 год. В течение последних двух недель документ прошел через обе палаты парламента, и теперь его подписал президент РФ Владимир Путин, пишет The Moscow Times.

Согласно документу, в следующем году Кремль рассчитывает собрать 40,27 трлн рублей (518,9 млрд долларов США) доходов, при этом расходы составят 44,06 трлн рублей (567,8 млрд долларов). Образовавшийся дефицит составит около 1,6% от общего ВВП страны.

На войну с Украиной Россия планирует потратить абсолютно рекордные суммы. Так, почти 30% бюджета (12,93 трлн рублей или 166,8 млрд долларов) будет выделено на армию, в том числе закупки оружия. Как отмечает The Moscow Times, это рекордные военные траты со времен СССР.

Видео дня

Однако это еще не все. Порядка 3,91 трлн рублей (50,4 млрд долларов) заложено на статью "национальная безопасность", из которой финансируются МВД, Росгвардия, спецслужбы и пенетенциарная система. Все эти ведомства с разной степенью погруженности также вовлечены в агрессию против Украины.

Совокупно расходы российского бюджета на армию и силовые органы составят 16,84 трлн рублей (217,2 млрд долларов), или 38% бюджета. Для сравнения, в 2021 году, когда РФ уже готовилась к нападению, этот показатель составлял (24%).

Разумеется, этот рост военных расходов возможен только за счет сокращения доли других трат. Так, доля социальных расходов российского бюджета сократилась с довоенных 38% до 25% в следующем году. Расходы на поддержку экономики упали с 17,6% до 10,9%. В обоих случаях, это самые низкие показатели за последние 20 лет миниимум.

Замечание УНИАН. Следует добавить, что агрессию против Украины Россия финансирует не только через прямые расходы на армию и силовиков. Так, значительную часть расходов на себе несут местные бюджеты регионов, которые, например, покрывают часть выплат контрактникам, уходящим на фронт. Кроме того, существуют механизмы непрямого финансирования военных заводов через принуждение банков выдавать им безнадежные кредиты на производство оружия, закупаемого потом правительством по заниженной цене.

Кремль отвергает "мирный план" США

Как писал УНИАН, ранее российский диктатор выступил с серией комментариев касательно американского "мирного плана", в которых дал понять, что не пойдет ни на какие уступки и намерен добиваться полной капитуляции Украины.

В частности Путин заявивил, что не прекратит войну, пока украинская армия не уйдет с "занимаемых территорий". Правда он не уточнил, идет ли речь только о Донбасе, или о Львове и Закарпатье тоже.

Также диктатор прямо признал, что готов вести войну "до последнего украинца".

Вас также могут заинтересовать новости: