В Shooters, Ready! игроку предстоит участвовать в соревнованиях по стрельбе.

В Steam есть редкие игры, которые умудряются удерживать идеальный пользовательский рейтинг в 100%, и одна из них привлекла внимание редактора GamesRadar.

Это японская игра Shooters, Ready! за 124 гривны, выпущенная 27 марта 2025 года, с аниме стилистикой и необычным геймплеем. Главные героини - школьницы, которые участвуют в соревнованиях по стрельбе, а игрок управляет их действиями стреляя в цели.

Игра собрала более 580 отзывов Steam с идеальной оценкой "очень положительно". Shooters, Ready! выигрывает за счёт компактного формата: короткая, простая и увлекательная игра с милой стилистикой и забавной анимацией.

Особенность геймплея в деталях: отдача оружия заметна, потому что оно в руках школьниц, а не Джона Уика, а события на экране сопровождаются аниме-персонажем, который комментирует процесс с угла экрана. Такой подход добавляет игре очарования и юмора, что ценят игроки.

Ранее мы рассказывали, почему самые популярные игры в Steam стоят "как чашка кофе". Средняя цена популярных игр на площадке Valve за последние два года упала до $10-20.

