Речь идет о поражении судов KAIROS и VIRAT.

В Турции отреагировали на атаку на танкеры "теневого флота" Российской Федерации в Черном море.

"Мы с беспокойством воспринимаем атаки, совершенные вчера (28 ноября) на коммерческие танкеры "KAIROS" и "VIRAT" под флагом Гамбии в Черном море", – говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Турции Оньчу Кечели.

В турецком МИД говорят, что инциденты произошли в исключительной экономической зоне Турции в Черном море. Там отметили, что эти атаки "создали серьезную угрозу безопасности судоходства, жизни, имуществу и окружающей среде в регионе".

"Мы поддерживаем контакты с соответствующими сторонами, чтобы предотвратить распространение и дальнейшую эскалацию войны в Черном море, а также избежать любого негативного влияния на экономические интересы и деятельность Турции в регионе", – добавил представитель дипломатического учреждения.

Атака на танкеры "теневого флота" РФ

Вечером 28 ноября неподалеку от берегов Турции были атакованы два танкера "теневого флота" РФ.

Как сообщили УНИАН источники, подсанкционные танкеры KAIRO и VIRAT поразили морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby. Оба судна получили значительные повреждения и фактически выведены из эксплуатации.

Отмечается, что во время атаки подсанкционные суда шли пустыми. Танкеры направлялись на загрузку в порт Новороссийск.

