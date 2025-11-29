Бои в городе продолжаются, но сам Покровск уже обречен.

Учитывая численное преимущество врага, Силы обороны уже не смогут восстановить полный контроль над Покровском. Об этом в интервью проекту "Відверто" рассказал заместитель командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Алексей Махринский.

"Мы очень долго держали Покровск от того, чтобы они, россияне, проникли туда. Сейчас по факту мы понимаем, что идут городские бои и, возможно, там половина, или даже больше половины Покровска уже за ними", - рассказывает военный.

По его словам, из-за превосходства агрессора в человеческих ресурсах, по мнению Махринского, "восстановить утраченное положение там невозможно". Вместе с тем офицер отмечает, это не повод отдавать врагу "хоть один дом" без боя.

Видео дня

"Россиянам очень сложно. Они часто блефуют, они рассказывают о каких-то эфемерных котлах. Действительно, у них большое преимущество по технике, дронам и человеческому ресурсу. Но если бы могли - продвинулись бы гораздо дальше", - отметил военный.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Покровске плотный туман существенно усложняет оборону: он ограничивает работу украинской воздушной разведки, снижает видимость и дает российским войскам возможность наращивать силы, обустраивать укрытия и заводить больше личного состава. Несмотря на сложные погодные условия, подразделения 7 корпуса ДШВ продолжают разведку, корректировку и огневое поражение.

Также мы рассказывали, что на фронте под Лиманом фиксируется новая и все более частая тенденция: российские солдаты идут в бой без касок и бронежилетов, что, по данным украинских военных и аналитиков, свидетельствует о нехватке снаряжения, высоких потерях и полном пренебрежении командования к жизни личного состава.

Вас также могут заинтересовать новости: