Последняя неделя осени на валютном рынке Украины ознаменовалась завершением отчетного периода. Национальный банк активно распродавал доллар, чтобы не допустить резкого скачка американской валюты.
Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в воскресенье, 30 ноября, в большинстве обменников будет находиться в пределах – прием - 41,90-42,15 грн и продажа - 42,40-42,65 грн.
В то же время, по его мнению, курс евро в последний день осени будет находиться в пределах - прием - 48,70-49,05 грн и продажа - 49,10-49,50 грн.
Эксперт отметил, что владельцам обменников сегодня придется увеличить объемы наличной гривни, чтобы обеспечить потенциальные объемы сдаваемой валюты гражданами в сезон распродаж товаров, чтобы удержать потенциальных клиенты.
Он считает, что разница между покупкой и продажей как доллара, так и евро будет находиться в пределах в 20−40 копеек.
Курс доллара в Украине 1 декабря
Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 гривни за доллар. При этом по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,89 гривни за один евро.