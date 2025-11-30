Отмечается, что владельцам обменников придется сегодня увеличить объемы наличной гривни.

Последняя неделя осени на валютном рынке Украины ознаменовалась завершением отчетного периода. Национальный банк активно распродавал доллар, чтобы не допустить резкого скачка американской валюты.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в воскресенье, 30 ноября, в большинстве обменников будет находиться в пределах – прием - 41,90-42,15 грн и продажа - 42,40-42,65 грн.

В то же время, по его мнению, курс евро в последний день осени будет находиться в пределах - прием - 48,70-49,05 грн и продажа - 49,10-49,50 грн.

Эксперт отметил, что владельцам обменников сегодня придется увеличить объемы наличной гривни, чтобы обеспечить потенциальные объемы сдаваемой валюты гражданами в сезон распродаж товаров, чтобы удержать потенциальных клиенты.

Он считает, что разница между покупкой и продажей как доллара, так и евро будет находиться в пределах в 20−40 копеек.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 гривни за доллар. При этом по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,89 гривни за один евро.

