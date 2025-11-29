В условиях острого дефицита пехоты ставка Украины на дроны проявила свою слабость, когда погода ухудшилась.

Осеннее-зимнее ухудшение погоды в Украине значительно повлияло на ход боевых действий. И как ни странно, больше оно мешает обороняющейся стороне, а не агрессору. Об этом пишет Forbes.

Автор публикации отмечает, что сегодня "основу обороны Украины составляют небольшие FPV-дроны", которые применяются в большом количестве. Это относительно дешевое оружие показало себя достаточно эффективным, но едва ли не главным его недостатком является чувствительность к погодным условиям: дождь, снег и даже ветер мешают их применению.

"Это серьезная проблема, поскольку даже легкий ветер может остановить дроны типа FPV. Плохая погода также ухудшает работу оптических систем дрона. Туман, снегопад и сильный дождь снижают контрастность и восприятие глубины, значительно ухудшая видимость. Капли или лед на линзе размывают изображение. В густом тумане оператор может потерять из поля зрения препятствия, окопы или даже саму цель", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что все это создает "серьезные проблемы с обороной" для Украины, которая вынуждена полагаться на дроны в условиях острого дефицита человеческих ресурсов. Дроны в сочетании с артиллерией создают "кил-зону", преодоление которой и является главной задачей российской пехоты. Когда же непогода "приземляет" дроны, вся оборонная концепция Украины ослабляется, пишет Forbes.

"Россия пользуется этой ситуацией, которая позволяет ей перемещаться через кил-зону и использовать свое численное преимущество для непосредственного столкновения с украинскими войсками", - пишет издание, напоминая в частности об известном видео, на котором российская мотоколонна в стиле "Безумного Макса" под прикрытием тумана въезжает в Покровск.

Сейчас россияне пользуются сложными погодными условиями, чтобы приблизиться к городу Гуляйполе в Запорожской области.

"Благодаря приземлению дронов Россия достигла значительных успехов в ряде регионов, отбросив украинские линии", - добавляет автор публикации.

Впрочем российско-украинская война продемонстрировала бешеные темпы технического прогресса в дронах, где значительные изменения происходят в течение месяцев, иногда недель. Forbes предполагает, что следующее поколение дронов, вероятно, будет более устойчивым к погодным условиям, с улучшенными планерами, лучше герметизированной электроникой и усовершенствованными алгоритмами управления, которые стабилизируют полет во время порывов ветра и осадков. Они также могут иметь улучшенные датчики и оптические камеры, адаптированные для условий слабого освещения, чтобы помочь пилотам поддерживать ситуационную осведомленность во время дождя, тумана и снега.

Как писал УНИАН, президент Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю подготовить новый план обороны страны, который бы учитывал ход боевых действий и новые приоритеты. По словам главы государства, ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами.

Также мы рассказывали, что украинские военные все чаще полагаются на системы искусственного интеллекта, чтобы сохранить преимущество на поле боя. В частности ИИ помогает противодействовать системам РЭБ, использование которых стало повсеместным на фронте.

