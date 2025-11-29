Обычно так делают перед началом военной операции - тренировочной или боевой.

США закрывают для гражданских полетов воздушное пространство над Венесуэлой и "вокруг" нее. Соответствующее заявление сделал президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым", - написал американский лидер.

Он не дал никаких других объяснений. Закрытие неба может свидетельствовать о близком начале масштабной военной операции в этом регионе. Именно так было в начале российского вторжения в Украину и во время последних столкновений между Ираном и Израилем.

Видео дня

Напряженность вокруг Венесуэлы

Как писал УНИАН, в течение последних четырех месяцев напряженность в без того непростых отношениях США и Венесуэлы возросла. Вашингтон объявил вознаграждение за помощь в аресте венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, а также начал стягивать флот к берегам Венесуэлы.

В течение нескольких недель военные США уничтожили у венесуэльских берегов несколько судов, которые якобы перевозили наркотики. Однако американские СМИ со ссылкой на источники пишут, что настоящее намерение Трампа - свержение режима Мадуро.

Сам венесуэльский диктатор уже начал умолять Россию, Иран и Китай о помощи, однако пока не похоже, чтобы он получил какую-то существенную поддержку от своих друзей по автократическому лагерю.

Вас также могут заинтересовать новости: